中国外交部驻港公署批美延长DED为反中乱港分子提供避风港

中国外交部驻港公署星期五（1月27日）批评美国延长港人延迟强制离境措施（DED），指此举为外逃反中乱港分子提供避风港，并说美国借此干预香港事务，手段拙劣。

驻港公署在官网上强调，制定实施《香港国安法》完全符合香港实际，为香港实现由乱到治并走向由治及兴起到了决定性作用。

驻港公署发言人说：“香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。中国政府反对外部势力干预香港事务的决心坚定不移，维护国家主权安全发展利益的决心坚定不移，全面准确贯彻‘一国两制’方针、确保香港长期繁荣稳定的决心坚定不移。我们强烈敦促美方趁早断了以港遏华的痴心妄想，立即停止干涉香港事务的拙劣表演！”

美国总统拜登星期四（1月26日）以中国继续侵蚀香港居民人权等为由，宣布将特定在美港人的延迟强制离境措施延长24个月。

据彭博社报道，在延迟强制离境（DED）措施下，符合条件的香港居民将获得18个月工作许可证，并暂时不会被驱逐出境。这项措施原定下个月5日到期。

拜登在白宫官网发布的备忘录中指中国继续侵蚀香港居民的人权和基本自由，并说中国单方面对香港实施《香港国安法》，破坏了香港享有的权利和自由，包括在香港《基本法》和《中英联合声明》下受到保护的权利和自由。