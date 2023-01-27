港财政司长：是否再派消费券视乎政府财政负担

针对是否会在下月发表的财政预算案中再次派发消费券，香港财政司司长陈茂波说，需要考虑经济情况和政府财政负担等，认为消费券开支较大，需要小心采用，目前还在聆听意见阶段，尚无定案。

据星岛日报星期五（1月27日）报道，陈茂波指出，在过去两年间，因为经济状况较差，各行业表现疲弱，政府先后派发过5000元（港元，下同，约840新元）和1万元的消费券，认为民众如何使用消费券都可以令经济受惠。

他认为，现在经济开始好转，而消费券开支较大，需小心采用，现阶段仍在聆听意见。他指出，政府主要是考虑经济情况、政府财政负担、计划的行政复杂程度和成本，以及会以什么速度流入市场等。

另一方面，针对香港楼价问题，陈茂波称楼市是有秩序地调整，不会出现插水式下跌，而政府也一直在动态评估“撤辣”（即取消买家印花税及加强版额外印花税等“辣招”）的可能性。

陈茂波说，今年香港经济势头较好，虽外围宏观经济出现疲态，并受加息潮、地缘政治、环球银根紧张等不稳定因素影响，但中国大陆的开放速度比想像中快，香港可恢复对外往来，将有利香港经济表现。

香港经民联主席卢伟国星期四（1月26日）则说，他听到民众仍有强烈的意见，希望新一份财政预算案派发消费券，并可派1万元。他认为，这对市民有非常直接的帮助，也有提振经济作用，在复常关键时期有重要作用，长远可稳定政府税收。

卢伟国说，明白到政府需要考虑收支平衡，但他认为这在复常路对市民、企业的支撑都是重要的，不可以用简单的加减乘除衡量对财政的影响，形容是“小财不出大财不如”。

