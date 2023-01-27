《满江红》发声明辟谣幽灵场、偷票房等网络指责 

领跑中国2023年春节档票房的电影《满江红》，近期在中国互联网上遭到了“幽灵场”、“偷票房”等舆论指责。电影官方则发表声明称相关指责均为无稽之谈，对影片和中国电影产业造成伤害，出品方正在收集证据，将依法维护影片合法权益。

综合社交媒体平台上流传信息，有网民星期二（1月24日）发微博称，自己购买的《流浪地球2》电影票因“设备故障”被影院退款，而后发现该放映厅在当天同一时段的排片变成了同期上映的《满江红》，质疑后者存在资本操控等行为。

该微博随后引起关注，有更多网民发帖分享类似经历，包括电影票根显示片名与实际购买不符的“偷票房”情况，以及凌晨时段《满江红》场次售罄的“幽灵场”情况等。不过，也有网民晒图称，自己购买的《满江红》电影票也因“设备故障”“场次变更”等理由被票务平台自动退款。

针对这一些列有关春节档热门影片票房和排片的争议，“电影满江红”官方微博星期四（1月26日）发表声明称，相关指责和言论不单对《满江红》一部影片造成了伤害，也扰乱了春节档的市场环境，进一步伤害了中国电影产业。

声明称，对于《满江红》所被指责诸如"幽灵场" "偷票房" "买票房" "资本操控" "抄袭"等均为无稽之谈，纯属部分别有用心之人使用多种手段造谣，利用个别影城或售票系统出现的故障等问题，以点盖面恶意攻击生事。对此《满江红》各出品方正在收集证据，并已开始依法通过诉讼等方式维护影片合法权益。

声明还说，为共同维护良好的市场环境，片方本不想进行表态，但由于目前谣言已经裹挟了舆论，影响了更为广大的电影观众，片方认为“有责任发出自己的声音”。

资料显示，《满江红》是张艺谋再次回归古装历史题材的作品，以“悬疑+喜剧”的形式，讲述南宋时期义士铲奸除恶的传奇故事。知名演员沈腾、易烊千玺担纲“双男主”。

澎湃新闻引述业内人士报道称，院线电影的排片主要由影院方决定，出品方会通过提高影院票房分成、排片率达标后支付影院“排片费”等方式提高自家影片的排片量，而这可能导致部分凌晨时段“幽灵场”的出现。业内人士称，这种情况基本都是影院经理为了完成排片率任务而设置，不会计入票房。

业内人士也说，虽然存在出品方自掏腰包买下影院冷门场次电影票、以此营造火爆的票房表现的情况，但这也意味着成本的增加。“像《满江红》《流浪地球2》这样的头部影片不需要为票房发愁，基本没必要这样做。”

据猫眼专业版票房数据，截至星期五下午3时，2023年春节档（1月21日-1月27日）总票房（含预售）已超过64亿元（人民币，下同，约12.4亿新元），超过2022年春节档60.39亿元的总成绩。

热门影片中，《满江红》以24.65亿元的票房排名第一，《流浪地球2》以20.7亿元排名第二。两部影片的档期票房占比分别为38.1%和32.0%，合计约占春节档总票房的70%；两部影片的排片占比则分别为28.8%和25.2%，合计约为春节档排片量的一半。

