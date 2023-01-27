《立场新闻》前总编辑钟沛权：政治漫画意在传达民情

已经停止运作的香港《立场新闻》前总编辑钟沛权说，曾刊登在《立场新闻》的政治漫画，是用象征的手法传达当时的民情。

据星岛网报道，《立场新闻》前总编辑钟沛权、署任总编辑林绍桐及网站的注册公司，被控串谋发布或复制煽动刊物，案件星期五（1月27日）在香港区域法院续审。

香港控方署理高级助理刑事检控专员伍淑娟中盘问钟沛权，并引述多张政治设计图片，其中一张是2020年时任公务员事务局局长聂德权的宣誓照。照片中，时任香港特首林郑月娥的图像被放大至仅见腰间。

被问到该图片的意思时，钟沛权解释，政治漫画比较开放，图片是象征局长对特首绝对忠诚，故放大林郑月娥肖像，而缩小了其他人的照片。

钟沛权也被问及一张以林郑月娥2019年9月与香港市民进行“社区对话”为背景的图片。图片分成上下两格，上格印有“Hongkongers: talk?”，下格为“Carrie （林郑月娥英文名）:”，并将“talk”的字母砌成步枪形状。

钟沛权解释说，这张图片意指林郑月娥在大量警力的严密保护下与市民对话。图片有讽刺意味，但他认为讽刺意味也是当时普遍对当权人士的提醒，“香港人想对话，但林郑拿出好多重装备”。

另据网媒“香港01”报道，伍淑娟在星期四（1月26日）的庭审中也质疑，《立场新闻》在美国总统拜登、世界卫生组织及中国均不再用“武汉肺炎”的说法时，仍沿用此说法，还在政治漫画中用了中国领导人的照片，手法负面且存在偏见，并问钟这种做法对国家有何好处？

对此，钟沛权回应说，“武汉肺炎”在疫情暴发初期时使用十分普遍。至于对中国的益处，钟沛权辩称：“充分的言论自由对国家有益。”