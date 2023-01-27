比尔·盖茨视中国的崛起为世界的重大胜利

美国微软公司创始人、亿万富翁比尔·盖茨本周在澳大利亚举行的一场对话会上说，近几十年来，中国崛起成为领先经济体为“世界的重大胜利”。

据美国《福布斯》杂志官网星期四（1月26日）报道，比尔·盖茨星期一（23日）在澳洲智库洛伊研究所举行的一场对话会上，与洛伊研究所执行理事长迈克·富利洛夫对谈全球挑战时，作出以上表述。

盖茨在谈到中国时说：“我倾向于将中国崛起视为世界的重大胜利。中国人口占据全球人口总数的近20％，如今它在全球经济中的比重与其在全球人口中的比重完全匹配。”

在谈到美中关系时，盖茨说：“我认为美国当前对中国的思维方式是一种双输心态，而它得到相同的回应。如果你问美国政客‘嘿，你希望中国经济萎缩20%或增长20%’，我估计他们会选择支持‘是的，让我们去搞穷那些人’，而不明白对于全球经济、癌症药物的发明、气候变化的解决来说，我们要齐心合力。”

盖茨说：“在此问题上，我与陆克文（澳洲前总理）的观点非常一致。我们在美国是少数，那里的人都有点鹰派。我认为这可能是以一种非常消极的方式自我实现。”

盖茨还说：“美国今天在政治上比过去更衰弱，你要知道，这对世界来说很可怕。当前的世界体系是以美国为首设计的。随着其他国家越来越富裕，包括中国和印度在内的这些中等收入国家需要在世界治理中发挥更大作用。”