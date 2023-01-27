香港2月起将大麻二酚列危险药物

香港将从下月起正式把大麻二酚（Cannabidiol，简称CBD）列为危险药物，届时进出口及持有含CBD产品即属违法。香港海关星期五（1月27日）提醒市民从外地及网上购物时需留意产品是否含CBD，以免误堕法网。

综合香港中通社和《星岛日报》报道，海关相关人员指出，会严正执法，打击走私路线，检查小型邮包及本地商户和进口商有无含CBD有关产品，利用X光及离子分析仪等，防止相关产品流入香港，并加强与大陆及其他地区情报交流，打击跨境贩毒活动。

报道称，香港市面上有不少食品、饮品、护肤品、香薰含CBD成分，标榜有助改善失眠、减压、美容等功效。为方便市民自愿弃置CBD产品，港府已在10个政府场地安排弃置箱，遍布各区。

海关机场科航空旅客第二组指挥官陈启豪也提醒，随着香港放宽防疫限制、与各国恢复通关，民众也要避免由境外购入有CBD成分的产品。美国、加拿大、英国及欧盟国家、日本、泰国及澳洲都是合法买到含CBD成分的产品。

他指出，民众若误购有关产品入境香港，最好在过关时向海关人员进行查询，且当时须协助调查。至于是否会被检控，陈启豪说，会就每案件为独立个案，须征询律政司的意见。

根据香港《危险药物条例》规定，从2月1日起，贩运及非法制造CBD，最高可被判终身监禁及罚款500万港元（约84万新元）；持有和服用者最高可被判监禁7年及罚款100万港元。

