中国用工大省提前跨省招工 保障春节后生产

中国四个用工大省已开始跨省招聘工人，保障春节后的生产活动。

据澎湃新闻星期五（1月27日）报道，春节假期的最后两天，浙江、广东、福建、江苏等东南沿海用工大省开始跨省招聘工人，也以包机、免费专列、提供交通补助等形式，方便外地职工返回工作岗位。

浙江台州市跨省各招工组星期四（1月26日）出发，分别赴云南、贵州、四川等七个劳务输出省份招工。春节假期结束后，台州还将发动企业191家、人力资源机构14家赴七省招工。

同时，台州还开展了包车接返新老员工行动，全力满足企业春节后的用工需求，助力全市经济“开门红、开门稳”。

广东深圳为返岗工人开通了免费专列，也为部分从外地返回岗位的职工发放交通补助，为外地来深的新员工发放一次性初次就业补贴，为企业发放最高可达30万元人民币（5.7万新元）的一次性新招用员工补贴。

深圳人社部门还将积极组织用工需求大的企业，赴东西部协作对口帮扶地市和劳动力输出大省市开展现场招聘。

福建福州市人社部门星期四通过免费包机接回了首批重点企业返岗务工人员。此次乘免费包机来福建的返岗务工人员来自云南各市，将前往28家福州市重点企业工作。

江苏无锡市人社局工作人员星期四也前往云南，协调开展包机服务，将为120名来锡务工人员顺利返锡提供便利。