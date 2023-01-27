下午察：BNO港人移民英国后过得还好吗？

英国媒体星期三（1月25日）报道，一名年仅27岁的香港女硕士去年4月在英国国民（海外）护照（BNO）签证计划下移居英国，却不堪沉重的生活压力，七个月后在合租房内自杀身亡。

英国2021年1月开启对香港BNO护照的签证计划。成功申请BNO签证的人士及其家属在英国生活、工作和学习达五年后可申请成为英国公民。该计划一度引发香港新一轮移民潮。

不过，这项计划实行两年后，一些移民英国的港人却开始发现处境和想象有一段距离。随着此次香港女硕士自杀的消息传出，港人移民英国现状再次受到关注。

移民英国的港人现状

被有中共官方背景的港媒《文汇报》形容为“黑医护”的前香港公共医疗医生协会会长马仲仪医生，2021年底移民英国后，在长达18分钟的一段专访纪录片中谈及初到英国时，抱怨英国不认可自己持有的医生资格证书，她必须重新学习，和一些年轻人一起考试，一度令她沮丧。

马仲仪医生说，英国不认可自己持有的医生资格证书，她必须重新学习，和一些年轻人一起考试，一度令她沮丧。（视频截取）

她还透露，同是医生的其他香港移民初到英国时也都遭遇了就业的不顺。

好在马仲仪英文流利、专业过硬，在通过了考试获得资格证书后也顺理成章地继续做回老本行。

对于英国的生活，她认为没有香港便利，在香港有帮佣、基本不做饭的马仲仪在镜头前手忙脚乱的自己煮起了泡面。

尽管如此，她仍感叹：“在英国少了很多在香港时每天都感觉到的压抑。”她说自己现在感觉每天生活都“舒适自在”。

另一个移民英国后仍从事老本行的港人是在香港经营有机农场而闻名的黄如荣。他接受英国广播公司（BBC）中文网访问时坦言，最初也不确定是否“还能再拾起自己钟爱的锄头”。

不过，凭着他在香港以往的名声以及自己的专业技术和创意，黄如荣用一年多的时间已累积了约百名客户。

然而，像马仲仪、黄如荣这样可以做回老本行的硬核专业人士只是少数，BBC中文网引述一家团体的报告显示，不少港人移民前从事专业领域的工作，但抵英后都转入“蓝领”岗位。

据BBC中文网报道，46岁的Charlotte在香港曾先后任职过财经记者与公共关系经理，2021年4月举家移居英国的她为了生计，辗转到一家高档连锁百货商店任职。

她受访时说：“落差非常大”，“反问自己是否能更好利用这些时间。”

另一名在香港从事营销工作的莫小姐到达英国后只能做收银员或接待员，曾是摄影记者的先生则先上英语课，希望可以成为一名送货司机。

Charlotte和莫小姐这样举家移民的一个重要原因是为了下一代的教育，他们担心孩子留在香港会被“洗脑”，也对香港现在的政治氛围感到抗拒，纵然从一个中产变成蓝领有落差，但他们仍坚信移民的决定符合孩子“最大利益”。

一些有小孩的BNO香港人坚信，移居英国的决定符合孩子“最大利益”。图为香港一所小学去年进行升旗仪式。（路透社）

BNO计划下的香港移民潮

香港2019年3月爆发震惊海内外的反修例运动，运动对香港经济、社会可谓伤筋动骨，北京在一年后于2020年6月出台了《香港国安法》，强力恢复社会秩序和整顿政治体制。英国称国安法“明显和严重违反”1984年中英联合声明，并在《国安法》出台半年后推出对香港BNO护照持有人的签证计划。

目前，只有1997年6月30日即香港回归前一天之前出生的人有资格独立申请BNO签证。据估计，在750万香港居民中，有540万人拥有资格申请BNO签证。

中国批评英国的签证计划是干涉中国内政，并在英国政策生效当天起，不再承认香港BNO护照为旅行证件和身份证明。

英国对此表示失望但不意外，并坚持实施港人入籍新政。英国政府2022年11月还正式修订入境规则，扩大BNO签证计划，允许香港年轻人利用他们父母的BNO身份申请移居到英国。

英国内政部数据显示，截至2022年6月，有超过13万名香港人在BNO签证计划下入籍英国。

BNO计划也导致香港出现近60年来最大幅度的人口下降。截至去年6月30日，香港人口总数减少了12万1500人。

英国2021年推出对香港BNO护照持有人的签证计划，引发香港新一轮移民潮。图为2021年7月，香港机场飞往伦敦的柜台前挤满了人。（法新社）

时任香港特首林郑月娥在2021年港人移民潮高峰时期曾回应外媒说，移民是“个人选择”，“不是行政长官该负责的问题”。

财政司司长陈茂波被问起时也说：走或留，最终都是个人在考虑就业、教育与商业机会后做出的决定。

港人移民英国后的问题

香港历史上曾多次爆发移民潮，不过，和1989年至1997年的移民潮相比，有香港政治学者指出，这一轮离开的港人，以有小孩的中产阶级家庭、20多岁的年轻人和有积蓄的专业人士为主；而在1990年代，有资格移民的港人，多是有点资产的专业精英阶层。

言下之意，新一批的香港移民经济实力较弱，在面对异国他乡所需要承担的财务压力时会捉襟见肘。

英国内政部的调查显示，透过BNO移英的港人中，69%的人持有大学学位或以上，九成的人从事文职或是专业人士或经理级别以上的管理阶层人员。

而英国港侨协会的统计显示，这些人移民后，最多从事的是仓库及运输业，其次为科学和科技专业，接着是酒店餐饮业、零售批发业。

据港媒《南华早报》早前报道，BNO签证计划2021年1月实施至同年8月，仅有18.5%的新移民找到了全职工作。而那些能够找到工作的人，往往不得不放弃他们原为专业人士的高薪职业，转而从事体力劳动的轮班工作。

就在过去一年，由于俄乌战争和疫情的影响，英国物价飞涨，生活成本也剧增。英国2022年10月通货膨胀率超出预期，创41年高点达11.1%，12月的食品通胀率飙至13.3%的历史新高，是2005年以来最高纪录。

过去一年，由于俄乌战争和疫情的影响，英国物价飞涨，生活成本也剧增。（路透社）

此外，和英国政府欢迎的态度相比，英国社会对香港移民的态度也有落差。有英国网民因不满工作机会和生存空间被进一步挤压，在社交媒体上发言要抵制新移民。

一名已定居英国萨顿的香港人吴女士2022年6月接受《纽约时报》采访时提到，她担心他们的到来会引发当地人的不满，“也许当地人会认为我们占用了资源”。

还有不少港人在离开香港前变卖了资产，到英国后没有住所便积极买房，间接抬高了当地房价。前述吴女士就提到，与英国其他很多地方一样，她所在地区的房价在疫情期间有所上涨。

除了上述移民初期普遍会面临的压力外，目前这一批移英港人多少还带着一些政治色彩，导致他们在与老一代港人或大陆移民接触时也会产生摩擦。

据BBC报道，一名曾参与反修例示威的年轻香港移民到英国后，被来自中国大陆的房东发现他的这段历史，态度剧变，阻止他返回住处，还要求他数天后取回行李。

何去何从？

香港BNO移民潮生动地反映出中国大陆网民经常说的“用脚投票”。但是用脚投出票以后如何在新的落脚处立足，其实是每一代移民初到异乡都会面临的难题。

不同的是，这一代香港移民所考虑的政治因素要远超经济因素，会为了“下一代的政治环境”甘愿忍受目前生活上的落差，但是这种落差会持续多久，未来是否会变好，他们并不确定。

同时还有不少人担心不能自由地回到故乡。马仲仪受访时就说，不想和香港完全割断联系，但是担心“今天的香港是否还可以自由地联系”；有的香港移民则说不一定要在英国退休，但打算等入籍后再返回香港。

对于BNO移民面对的这些焦虑和困惑，或许时间会给出更好的答案。