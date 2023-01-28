西安至温州航班剧烈颠簸 国航：气流影响 无人受伤

有中国网民在社交平台发布视频，称搭乘的国航航班在高空发生剧烈颠簸并下坠，自己因害怕而录制遗言，以防不测。国航方面证实飞机受气流影响出现颠簸，已正常降落，无人员受伤。

据每日经济新闻报道，有网民近日在社交平台上发布视频称，在乘坐西安飞往温州的航班时，飞机在高空中遭遇强气流发生剧烈颠簸。客舱内发出阵阵尖叫，机组人员不断安抚乘客。

据发布视频的网友的描述，他乘坐的是1月25日从西安飞往温州的CA8524航班，飞行途中，他看见飞机翅膀发生了震动，飞机发生颠簸并向下坠落，由于担心害怕，就用手机拍下视频，以防不测。

事件星期五（1月27日）在网上发酵，“国航航班颠簸下坠乘客录视频防不测”的话题也一度登上微博热搜榜。

中国国际航空官方微博随后回应说，国航CA8524航班（西安-温州）在飞行过程中受气流影响出现短时颠簸，机组和乘务组迅速按程序妥善处置，得到旅客积极配合，航班正常降落温州龙湾机场，无人员受伤。

据了解，CA8524航班由西安咸阳国际机场飞往温州龙湾国际机场，计划12点45分起飞，15点20分到达，全程1601公里。1月25日，这一航班于12点59分从西安起飞，15点落地温州。

对于视频中出现飞机颠簸下坠的情况，相关专业人士表示，飞机在飞行过程中遇到气流就有可能发生颠簸，飞机快速下降则存在着躲避气流的可能，若在乘坐飞机时出现这一情况，务必要从机上工作人员的指示和安排，系好安全带。