阿里巴巴否认“在新加坡筹建全球总部”传言

针对有关“在新加坡筹建全球总部”的网上传言，阿里巴巴集团相关负责人星期五（1月27日）就上述传言明确表示，“不实，系误读。”

根据澎湃新闻报道，上述负责人介绍，2019年，阿里巴巴部分参与了当地合作伙伴开发建设新加坡某大厦，仅作为Lazada等集团部分东南亚业务的办公场所。

上述人士说，阿里巴巴出生在杭州，生长在杭州，发展在杭州，阿里全球总部始终在杭州，是自然也是必然。同时，阿里希望扎根中国放眼世界，积极推动自身全球化建设，成为由中国人创办的、具备全球竞争力的中国企业。

据悉，阿里巴巴在新加坡建立总部的相关传言最早始于去年11月。当时，一名短视频博主最先发布了上述言论。但随后，该短视频博主又称自己是为博取流量，因此在网络信息基础上做了加工、演绎，炮制了“阿里在新加坡建全球总部、马云（阿里巴巴创始人）移民新加坡”等谣言，并公开致歉。此外，近日也有自媒体称，阿里巴巴将投资84亿（人民币，约16.2亿新元），在新加坡建立阿里全球总部大楼，项目预计2028年整体完工。

阿里方面表示，过去一段时间，围绕“阿里海外建全球总部、马云海外定居”的传闻偶有起伏，但均被澄清证伪。阿里方面称，春节前港媒曾报道，马云已抵达香港，在街头采买年货，似在为迎接传统农历新年做准备，让此前盛传的马云定居日本和移民新加坡的传闻不攻自破。

据《钱江晚报》27日报道，位于杭州市余杭区未来科技城的阿里巴巴杭州全球总部项目历经十年持续建设，已正式进入收官阶段，将于2023年底全面建成并投入使用。

据了解，2013年阿里将全球总部落户到杭州余杭区未来科技城，并逐步启动西溪园区的扩建。经过十年建设，今年底之前将按照规划全面建成，可容纳6万名员工。

杭州市人民政府1月10日和阿里巴巴集团全面深化战略合作协议签约活动举行。浙江新闻客户端在报道中说，阿里巴巴是在杭州成长起来的世界500强企业。2013年，杭州市与阿里巴巴集团签订战略合作协议，开启一座城与一家企业的深度合作。报道指出，杭州支持平台经济规范健康发展的具体措施已在制定中。

