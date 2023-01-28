国际原子能大会中国代表：日本核污染水美英澳核潜艇等问题都要讲规则

国际原子能机构（下称“机构”）预算问题特别大会1月27日在奥地利首都维也纳召开，中国代表团团长王昶在会上发言说，本次预算调整经过各方充分参与的大讨论，形成了各方普遍接受的三点重要共识。这些重要共识不仅对于机构预算，而且对于机构长久持续健康发展也至关重要。不论是预算问题，还是伊朗核问题、日本福岛核污染水处置或是美英澳三国核潜艇合作等其他问题，都要讲规则。



根据央视新闻客户端消息，会议以协商一致方式核准了理事会提交的机构2023年预算修订案和相关决议。修订案和决议的具体内容并未公布。

王昶说，各方在预算修订讨论中展现的合作精神，强调在当前形势下成员国为机构作出的每一份财政贡献都殊为宝贵，希望秘书处科学、合规、精准、高效用好预算的每一分钱，进一步采取节支增效措施，确保各项主计划全面有序实施，促进成员国经济社会发展和机构“原子用于和平与发展”宗旨的更好实现。

王昶说，本次预算调整经过各方充分参与的大讨论，形成了各方普遍接受的三点重要共识。这些重要共识不仅对于机构预算，而且对于机构长久持续健康发展也至关重要。首先，要尊重规则、遵守规则、维护规则。不论是预算问题，还是伊朗核问题、日本福岛核污染水处置或是美英澳三国核潜艇合作等其他问题，都要讲规则。机构预算不能用于美英澳核潜艇合作这样的核扩散活动。有关违规预算缺口问题在整改后不能再有反弹。

根据机构《规约》，成员国是决策者，秘书处是执行者，机构的重大敏感问题必须由成员国共同决策，秘书处不得擅自做决定。其次，要继续优化机构预算结构。秘书处要在本次下调人员经费占比的基础上，制定规划，久久为功，将人员经费占比逐步降至更加合理的水平，让机构的宝贵资金更多用于机构主流业务活动。最后，要持续增加对发展中国家至关重要的技术合作资金。中方希望秘书处严格落实将人员经费占比下调所节约的资金用于技术合作活动的要求，切实充实技术合作资金。

王昶强调，中方相信，作为核领域最重要政府间国际组织，只要机构始终严格按照规则办事，全面落实本次预算调整讨论中形成的重要共识，就能实现自身的不断完善进步，更充分发挥自身不可替代的重要作用。中方将一如既往地支持机构工作，秉持人类命运共同体理念，与各成员国和秘书处一道努力，推动原子能事业行稳致远，为世界和平及繁荣作出新贡献。

