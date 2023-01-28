广西北海游客曝四个菜1500元人民币 官方：餐厅停业整顿 带客司机限期停运

广西北海市公布关于“4个菜1500块（人民币，下同，约300新元）”的调查处理情况，经调查，该涉事餐馆存在支付出租车司机回扣招揽客人、未与消费者充分沟通即匆忙配菜下单、部分海鲜经烹饪后份量略少等问题。当局责令该店停业整顿、限期整改并立案处罚。

据北海市场监管官方微博消息，有网民1月25日在抖音发布视频并配文称：在北海就餐消费时被宰“4个菜1500块”。关注到该事件后，北海市当即组织执法人员开展调查处理。

经与消费者本人联系，其一行四人于今年1月24日傍晚在北海市某公园游玩后，经出租车司机介绍至“侨港渔村美食”餐馆用晚餐，在消费者表示极少吃海鲜、对海鲜不了解的情况下，店主现场推荐了四样海鲜并当面迅速称重宰杀。

点菜单由消费者本人签字确认。其中：油螺辣炒3.8斤，单价每斤168元，金额638元;龙趸石斑(店家标注为“龙顶”)清蒸3.1斤，单价每斤168元，金额520元;马蹄螺3.5斤，单价每斤68元，金额238元;贵妃螺辣炒3.7斤，单价每斤48元，金额177元。四个海鲜菜品共1573元，加上米饭、纸巾金额14元，实际消费共计1587元，店家实收1500元。

经查，该店已取得《营业执照》《食品经营许可证》等合法资质，证件名称为“北海市银海区侨民海港海鲜加工城”。该店所用电子秤经检定合格，有效期至2024年1月12日，经现场对其电子秤进行计量测试，结果显示秤具符合相关规范要求。

该店海鲜池内的海鲜产品全部明码标价，消费者所点的四道海鲜在点菜单上的价格与海鲜池标注价格一致，店家在海鲜池上以大字标注“龙虾、面包蟹、油螺、龙趸等海鲜产品价格较高，部分海鲜产品加工后脱壳缩水，可食用部分较少，请谨慎选购，理性消费”。经与市内多家同档次餐厅进行价格比对，该店定价基本符合春节期间海鲜餐饮消费价格;经与北海海产品市场当日价格比对，该店四类海鲜产品经加工、烹饪后的价格在合理区间。

针对消费者质疑四道海鲜烹饪后份量不足问题，为确保核查真实，执法人员按照点菜单标注的重量，逐一称斤并复原烹饪菜品。经比对，未发现有海鲜掉包、掺杂掺假等行为。其中：龙趸石斑约3.1斤，烹饪后与消费者展示图片大小基本一致;油螺一只约3.8斤，经脱壳、切片、辣炒，由于此螺脱壳加工后可食用部分缩水明显，经认真比对，份量与消费者展示图片大小基本一致;马蹄螺3.5斤和贵妃螺3.7斤，消费者展示图片比执法人员复原菜品份量略少。

经调查，该店家存在支付出租车司机回扣招揽客人、未与消费者充分沟通即匆忙配菜下单、部分海鲜经烹饪后份量略少等问题。北海市市场监管局等相关部门已责令该店家停业整顿、限期整改并立案处罚。店家表示将向消费者致歉并退款。对涉事出租车司机，相关部门已责令出租车公司对其进行约谈、罚款和限期停运处罚。

通报说，春节长假前，北海市针对今年旅游市场恢复、游客大幅增加的态势，就规范旅游市场消费，特别是可能出现的海鲜餐饮消费纠纷进行了专项整治，对全市所有海鲜餐饮企业进行了约谈提醒，逐家签订《诚信经营承诺书》;对被举报欺客宰客的经营户，一经查实，依法依规从重处罚。近日，交通部门对全市出租车公司进行了约谈，出租车公司与司机签订了承诺书，严禁诱导消费欺客，强化出租车行业管理。

北海市将进一步加大旅游消费市场秩序整顿，对欺客宰客行为零容忍，严肃查处各类侵害消费者合法权益的行为，绝不姑息。绝不允许极个别不良经营户破坏北海旅游市场秩序、损害广大守法经营商户的良好口碑，全力维护城市形象。

