中国民航复苏 有航司开33万人民币年薪急招空乘

中国疫情措施放开，旅行出游大复苏。从去年12月开始，包括海南航空、南方航空、春秋航空、厦门航空等均启动招聘，招聘岗位主要集中在乘务员、安全员、地面保障人员等。其中厦门航空在招聘乘务员时提及，客舱经理年薪为28万元（人民币，下同，约5.42万新元）至33万元，普通乘务员的年薪为15万元至19万元。

根据时代周报报道，据携程平台数据，春节期间国内外旅行订单皆迎来近三年的巅峰，旅游订单整体较去年春节增长4倍。

一家国有大型航司的空乘徐冰（化名）受访时说，去年12月初，她所在班组接到通知，“航班将大面积恢复，相应人员做好准备工作”。“这两个月，我们班组几乎没休息过，尤其春运期间忙得几乎脚不沾地。”徐冰坦言，已经很久没有经历过如此高强度的工作节奏了。

报道指出，近三年，民航业亏损严重。民航局相关负责人在2023年全国民航工作会议上指出，2022年，安全压力，疫情防控，经营亏损等因素交织叠加，民航面临前所未有的困难局面。

据民航局数据，2022年，民航业整体亏损达2160亿元，疫情以来累计亏损预计达4000亿元，8家航空公司资产负债率超过100%。

行业整体不振，人才也在流失。民航局信息中心2022年2月发布的数据显示，2021年底，民航共有9.73万名乘务员持证上岗。2020年底，这一数据为10.23万名，一年锐减5000人。

徐冰说，因收入降低，身边已有不少同事离职，“最萧条的时候，我们每个月只飞两三趟航班，收入主要靠底薪。”这导致如今航司的乘务员配置并非满编状态，“乘务员大多都是满负荷工作，排班排满了，但还是忙不过来。”

去年12月开始，包括海南航空、南方航空、春秋航空、厦门航空等均启动招聘，招聘岗位主要集中在乘务员、安全员、地面保障人员等。其中，厦门航空在招聘乘务员时提及，客舱经理年薪为28万元至33万元，普通乘务员的年薪为15万元至19万元，除此之外乘务员还享受1.5年单身公寓、疗养假、八险两金等福利待遇。

今年1月初，南方航空举行2023年第一场空乘招聘，南航人力资源部副总经理张鹏介绍，共约有2.2万人报名，约500余人进入体检环节。

为应对即将恢复的国际航班，部分航司也开始储备外语人才。海南航空方面称，将公开招聘外语特长乘务员180名，要求教育背景为英语及相关小语种专业。南方航空启动“明珠之蓝”外语特长乘务员招聘计划，主要针对英语类及小语种类的优秀人才，入选者将免去新乘入职培训费用，优先解决档案、户口。

一名资深民航业人士指出，相较于飞机的解封使用成本，更大的挑战来自于专业人员的缺乏。未来应尽快在运力允许范围内协调航班计划，加强各环节的信息沟通和协调，尽早恢复人员培训以及招聘。

此外，国际航班的恢复情况受到多方关注。出境游爆发成为今年民航春运的亮点之一。飞常准App显示，1月18日国际及地区航线实际执飞客运航班量达310班次，这是自2020年5月17日之后，国际及地区航线单日客运航班量首次恢复至300班次以上。

民航业正在加速恢复，但在部分民航人看来，2023年春运的整体情况距离2019年春运仍有不小差距，“2019年春运期间，每趟航班几乎都是满座，如今每趟航班的上座率约是70%至80%。”徐冰说。

“从整个大盘来看，实际出行的人数并没有恢复到疫情前的水平，主要卡在供应上，现在春运期间国内航班的供给量，只恢复到了疫情前85%的水平，还有15%的座位没有恢复；而没有供给的国际航班，现在可能只有疫情前运力10%的水平。”去哪儿副总裁任芬在接受媒体采访时说。

民航局相关负责人表示，2023年，民航业将在做好运行保障能力评估的基础上，把握好行业恢复发展的节奏，力争行业总体恢复至疫情前75%左右水平，实现盈亏平衡。

