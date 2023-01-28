英国会以“香港情况恶化”为由撤回港议员交流邀请

英国联邦议会联合会原定邀请香港立法会议员3月到访英国与不同地方的议会代表交流，但联合会随后以“香港情况恶化”为由撤回了这项邀请。

综合美国之音和香港东网报道，英联邦议会联会英国分会（Commonwealth Parliamentary Association UK）于当地时间星期四（1月26日）决定，因为“香港情况恶化”，撤回邀请香港选委会界别议员简慧敏与新民党议员李梓敬到英国国会访问。

英联邦议会联会英国分会的声明同时称，即使香港的政治多元程度和参与基础已经被严重削弱，近年仍有香港立法会的代表出席英国分会的活动，该会也向他们推广民主。

李梓敬与简慧敏原本获邀于3月13日至17日前往英国，出席由英国议会及英联邦议会联合会合办的西敏研讨会。然而，这项消息随即在引发英国政坛的争议，认为在北京中央更改香港立法会选举制度、落实“爱国者治港”后，不应再邀请香港立法会议员。在以往举行的西敏研讨会活动中，香港民主派及建制派议员通常各派一名代表与会。

报道称，执行委员会原订于2月7日才开会讨论有关事件，但由于收到众多反对声音，于是提前召开特别会议。

李梓敬回应询问时对被撤回邀请表示遗憾，认为这是英联邦议会联会的损失。他称，香港立法会仍多样化，法治制度等都没有恶化。

他说，《香港国安法》并非近月订立，政治环境与多月前并无差异，但分会先前仍对港发出邀请。他质疑分会近日才撤回邀请，是乘机发声明对港公然抹黑。他批评，从此次事件可见分会并无章法可言。