三亚海鲜餐饮协会倡议各类珍稀海产品加价率50%以内

海南三亚海鲜餐饮协会星期五（1月27日）向当地各海鲜供货商及各餐饮企业发出倡议，各类珍稀海产品加价率控制在50%以内。

根据“三亚发布”微信公号消息，三亚海鲜餐饮协会在倡议书中说，今年春节三亚旅游市场迎来了三年疫情后的首波高峰，随着2023年春节假期即将结束，而三亚的旅游旺季仍将持续，三亚海鲜也高频次出现在各类的热议话题中。

协会指出，近年来，三亚多次发生因海鲜餐饮消费而引起的全国关注的舆情，对三亚餐饮行业特别是海鲜餐饮行业造成很大的冲击，三亚市委市政府十多年来的整治和全市海鲜餐饮企业的努力付出，往往因为少数人的违规违法，而让三亚这座城市、让整个餐饮行业为之背上骂名。为确保三亚旅游旺季持续健康进行，三亚市海鲜餐饮协会特向广大餐饮商家以及全市海鲜供货商发起倡议：

一、诚信为本，文明经营。从即日起，希望广大餐饮商家和海鲜供货商遵守法律法规，遵守从业道德，诚实劳动，诚信经营，树立良好的文明经营环境，把“甩干海水卖海鲜”的行业准则落到实处。

二、不哄抬海鲜及其他消费、服务价格。明码标价，不哄抬物价；公平竞争，不欺行霸市；货真价实，不掺杂使假，自觉抵制各种违法行为；以实际行动树立良好的商业信誉，自觉规范市场经营秩序，营造良好的交易氛围。

三、请各餐饮商家和海鲜供货商保存好供货和采购凭证，协会将建议相关职能部门对供货及采购环节的海产品等价格进行检查。请全市海鲜餐饮星级商家、海鲜餐饮高质量服务餐厅、大型餐饮企业等标杆餐饮企业发挥模范带头作用，除政府实行限价的78种常规海产品外，其他各类海产品要合理计算成本，控制加价率，建议各餐饮商家针对各类珍稀海产品平均加价率控制在50%以内，以“公平公正 足斤足两”的经营理念，用实际行动为全国游客营造良好的消费环境。

