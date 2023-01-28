港媒：卫星图像显示中国或将完成054B型护卫舰建造

卫星图像显示，中国已几乎完成一艘比054A型护卫舰更大的先进护卫舰的建造。专家认为，这艘军舰可能是为了中国第三艘航母福建舰而设计的054B型导弹护卫舰。

据香港《南华早报》星期五（1月27日）报道，美国前潜舰舰员舒加特（Tom Shugart）星期五发布推文，张贴出1月21日拍摄的上海沪东造船厂卫星照显示，有一艘看似054A型导弹护卫舰的完整船体。

他写道，虽然长期以来盛传这艘新型护卫舰是054B型，“但我认为，它的不同足以说是崭新级别的军舰”。他估计，新舰的排水量可能约为6000吨，比中国海军现役的054A型护卫舰多出50%；船身长约147米，比054A型长了约八米。

舒加特说，这艘新军舰将装备现代相列雷达，还有解放军驱逐舰装备的垂直发射系统。他张贴出的另一张卫星照显示，这艘新舰仍在打造的区段梁约18米，比054A型护卫舰宽了约两米。

台湾海军前舰长、军事专家吕礼诗表示，他赞同舒加特的看法，认为这是盛传已久的054B型护卫舰，即比054A型更大、速度更快的升级版。他认为，054B型护卫舰可能配有类似055 型驱逐舰的一体化桅杆设计。

055型隐形导弹驱逐舰排水量超过1万2000吨，为继美国海军朱瓦特级隐形驱逐舰之后，世界第二强的驱逐舰。055型驱逐舰搭配有一体化桅杆和强大的雷达系统，用于探测和防御来袭的敌机、导弹和军舰，有“带刀护卫”之称。

吕礼诗说，054B型驱逐舰可能还配备了舰载雷达系统和高功率微波，这将形成一个外部盾牌，用于护航战斗群的反导弹和无人机。

报道称，中国解放军计划到2030年至少建造四个航母打击群，成为仅次于美国的世界第二大现代蓝水海军。054B型护卫舰、052D型驱逐舰和055型巡洋舰是中国海军航空母舰的主要护卫舰。