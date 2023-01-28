中疾控报核酸检测阳性数及阳性率呈先增后降趋势 专家：病毒有点传不动了

中国疾病预防控制中心官网星期三（1月25日）发布全国冠病感染疫情情况显示，去年12月9日以来，各省份报告人群核酸检测阳性数及阳性率呈现先增加后降低趋势。上海中医药大学急危重症研究所所长方邦江教授星期五受访时说，冠病病毒传播渐渐变弱，绝大多数人都感染了，形成了群体免疫，病毒有点“传”不动了。“专家称新冠病毒有点传不动了”话题星期六还登上微博热搜。

根据人民日报健康客户端消息，中国疾病预防控制中心发布的疫情情况显示，各省份阳性人数去年12月22日达到高峰（694万）后逐步下降, 今年1月23日降至最低1.5万；检测阳性率12月25日（29.2%）达高峰后逐步下降，1月23日降低到5.5%。

方邦江对此解释说，“新冠病毒传播渐渐变弱，并非因为病毒本身有重要变化，而是社会面维持一定低水平传播，巩固了免疫屏障，加上绝大多数人都感染了，形成了群体免疫，病毒有点‘传’不动了。”

“疫情从高峰到低谷，再从低谷到高峰，呈周期性发展，这是符合病毒发展规律的，像美国、日本便经历了新冠疫情以来的好几个高峰。”北京市丰台区中西医结合医院呼吸与重症医学科主任乔树斌同天受访时说，二十条实施以后，全国陆续有将近80%的人感染了冠病病毒，呈现了一个小高峰，短期内虽然不会再有高峰，但并不意味着冠病病毒会消失了。目前的情况下，做好个人防护还是很有必要的。

