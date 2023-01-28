中国发布《军人勋表管理规定》

中央军委主席习近平签署命令，发布《军人勋表管理规定》，自2023年1月1日起施行。这是中国军队首部全面系统规范军人勋表管理工作的重要法规文件。

根据新华社报道，《规定》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻习近平强军思想，落实军事政策制度改革总体要求，聚焦备战打仗主业，融入军队功勋荣誉表彰制度体系，坚持传承历史与创新发展相统一、保持特色与吸收借鉴相结合，全面构建内涵丰富、特色鲜明、导向明确、彰显功绩的军人勋表管理体系，进一步增强军事职业吸引力和军人使命感、荣誉感，营造珍惜荣誉、崇尚英雄、争做先锋的良好局面。

《规定》是中国军队首部全面系统规范军人勋表管理工作的重要法规文件。坚持根本遵循，深入贯彻习近平关于加强功勋荣誉制度建设的一系列重要指示精神，牢牢把握勋表制度建设根本指导；坚持为战导向，在略章设计、佩戴顺序、佩戴数量等各个方面，突出战时，彰显战功，注重励战，着重体现作战、执行重大任务、艰苦地区服役等特殊经历和荣誉；坚持体系设计，项目设立兼顾全军共同和军种特色，内容设置覆盖功勋荣誉表彰、岗位贡献和服役奉献，样式呈现注重色彩搭配协调美观，体现全局性、整体性、协调性；坚持官兵一致，不论军官士兵、不论职位高低一律以获得荣誉、服役奉献授予略章和确定勋表佩戴排数和数量，充分彰显荣誉面前官兵一致人人平等；坚持继承创新，既注重传承中国军队光荣历史传统，汲取勋奖制度有益经验，大量运用军队红色基因元素，又积极适应新的形势任务创新发展，构建更加富有新时代特色、符合新体制特点、体现新使命要求的军人勋表制度。《规定》的发布施行，为构建科学合理的勋表项目管理机制、健全完善的颁发授予机制、顺畅有序的供应保障机制、权威高效的使用监督机制，规范军队勋表管理工作，提供了制度保障。

