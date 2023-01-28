调查：超六成香港受访者愿意到大湾区生活但忧虑社会保障政策

香港一项有关前往大湾区大陆城市工作及生活的调查发现，100名受访者中，有超过六成受访者表示愿意到大湾区城市生活，但他们忧虑社会保障政策，包括医疗费用、医疗质素、退休保障等。

根据《星岛日报》报道，调查中，受访者除关注大湾区大陆城市的薪酬水平外，对大湾区工作生活的忧虑，主要与社会保障有关，负责调查的工联会立法会议员陆颂雄和梁子颖认为，港府需更主动检视及促进社经制度衔接和融合的工作。

陆颂雄和梁子颖在去年10月进行大湾区认知，及前往大湾区大陆城市生活多个领域的忧虑程度调查。100名受访者中，有超过六成受访者表示愿意到大湾区大陆城市生活，但他们忧虑社会保障政策。

陆颂雄强调，粤港澳大湾区的融合不只是“讲融合”，否则只会流于口号，也不应只着眼于港人是否愿意到大陆工作，而不关心他们在大陆生活上的忧虑。

梁子颖指，此次调查显示，除大陆城市的薪酬水平外，受访者对大湾区生活工作的忧虑，主要与社会保障有关，包括医疗费用、医疗质素、退休保障等，而且受访者对“就业”比“创业”更关心；但港府近年的大湾区工作中，欠缺就以上涉及的衔接和融合问题作出具体举措。他们认为，港府需更主动检视及促进社经制度衔接和融合的工作。

陆颂雄还认为，吸引人才到大湾区内流动发展，过去依靠“财大气粗、粗放管理”的人才政策，恐怕已无法回应新时代需要；要香港成为大湾区人才高地，并不是单靠“抢人才”，更应建立更大市场及更多机会吸引世界各地人才来大湾区发展，并在港“落脚”。

