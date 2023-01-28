广东开工首日召开拼经济大会 线上线下逾2万人与会

兔年首个工作日，广东省委、省政府召开全省高质量发展大会，这是广东省今年新春开年召开的第一场会议，也是近年来广东省召开的规模最大的会议，参会人数达2万5000人。

综合南方网和澎湃新闻报道，这场会议于星期六（1月28日）上午9时正式开幕，动员全省上下快速投入高质量发展。会上介绍，全省高质量发展大会主会场参会人数达1000人，其中参会企业超500家。同时，大会以视频直播的形式开至全省各地市、县（市、区），分会场参会人数达2万5000人。

公开资料显示，此次大会将围绕狠抓重点项目、重大平台建设，全力推动有效投资落地落实；以实体经济为本，坚持制造业当家，努力建设制造强省；加快实施创新驱动发展战略，实现高水平科技自立自强；深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”，全面推进乡村振兴，破解城乡区域发展不平衡难题；发挥金融“活水”作用，赋能实体经济高质量发展；坚持“五外联动”，不断开创对外开放新格局；深化放管服改革，努力创建一流营商环境；推动房地产业平稳健康发展等主题展开研讨，以高质量发展的步步推进，探索中国式现代化的广东路径。

地方层面，微信公众号“汕头发布”星期六刊文称，节后上班第一天，省委、省政府召开全省高质量发展大会，释放出强烈的抢时间拼发展的信号。身处改革开放最前沿的特区城市，汕头更应紧起来、动起来、干起来，快马加鞭往前赶、生龙活虎不懈怠，跑好开局“第一棒”，务求“开门稳”“开门好”“开门红”。

另外，据《韶关日报》消息，韶关市也将于当天下午召开全市高质量发展分组讨论会，组织党政企有关人员围绕推动高质量发展的五个主题开展讨论，一起理清工作思路、重点任务，科学谋划好今年各项工作，凝心聚力推动韶关在新征程上开好局、起好步。