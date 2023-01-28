C919春节后首飞 检验各系统安全运行能力

东航江西分公司消息，中国东航全球首架C919国产大飞机星期六（1月28日）10时30分执行MU7817次航班平稳落地南昌昌北国际机场，这是C919飞机在癸卯兔年的首次飞行，C919飞机100小时验证飞行再添新航点。

根据央视新闻报道，C919飞机今天共执行MU7817/8和MU7819/20两个虹桥南昌往返航班。验证飞行主要模拟整个航班包括签派放行、旅客登机、飞行员的操作、机务维修等整个运行过程，检验航空公司各个专业系统安全运行C919飞机的能力。

去年12月9日，中国东方航空作为C919的全球首发用户，正式接收编号为B-919A的全球首架飞机。东航为全球首架C919配备两舱布局，164座，包括8个公务舱和156个经济舱，客舱拥有2.25米的过道高度，单曲圆弧造型设计的下拉式行李舱设计，能给旅客提供更大的顶部和前方视觉空间。客舱还选装了共20个12英寸吊装显示器，支持高清1080P电影放映，这也是东航单通道机队首次引入1080P的节目装载。随着东航成功接收全球首架C919，中国国产大飞机事业从研发制造的“上半场”开始转入商业运营的“下半场”。

去年12月26日，东航C919飞机开始进行100小时验证飞行。据悉，C919飞机在飞抵南昌之前，已在上海、北京、成都、西安、海口、青岛、武汉、济南等8座城市、9座机场密集开展验证飞行任务，后续还将根据计划继续前往合肥、南京、太原、上海浦东等航点。在C919完成最后阶段的航线验证飞行后，中国民航局将对验证结果进行审定和检查，确认东航具备安全运行C919飞机的能力，并颁发相应的运营许可。中国东航有望在2023年春正式开启C919商业载客运营，届时C919将出现在南昌、上海、北京等地的精品航线上。

