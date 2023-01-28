欧盟官员：完全同意剥夺中国取得最先进晶片战略

美国和荷兰及日本就限制对中国出口一些先进的晶片制造机器达成协议后，欧盟官员称，欧盟完全同意剥夺中国获得最先进晶片（也称芯片）的战略，“绝对不能让中国取得最先进的技术”。

彭博社星期六（1月28日）引述知情人士报道称，在星期五结束的谈判中，美国已和荷兰及日本就限制对中国出口一些先进的晶片制造机器达成协议。美荷日协议旨在削弱中国建立自己的晶片能力的雄心，把美国去年10月采取的出口管制措施扩大到荷兰和日本，其中包括荷兰光刻巨头阿斯麦。

对于三方达成的协议细节，白宫拒绝置评，华盛顿想给日本和荷兰空间来决定如何传达这些限制。由于荷兰和日本仍须敲定各自的最终法律安排，实际落实计划可能需要数月时间。不过，这个协议标志着美国与盟友合作，围堵中国发展半导体的重要里程碑。

据香港《南华早报》报道，欧盟执委会内部市场执委布雷顿（Thierry Breton）星期五在华府智库战略与国际研究中心（CSIS）的活动上表示：“我们完全同意剥夺中国最先进晶片的策略，我们不能让中国获得最先进的技术。”

他说，“在确保我们共同的技术安全方面，你总是会发现欧洲站在你这一边。”在限制中国获得微晶片、量子计算和人工智能等技术方面，欧盟和美国有非常强烈的一致性。

布雷顿续称，欧美也在5G和网络安全方面进行合作，将高风险供应商移除，并密切关注中国对欧洲半导体关键基础设施的持续投资。他还敦促西方国家对稀土进行更深入协调，以减少对亚洲地区的依赖。

欧盟将在今年内通过欧盟版本的晶片法案，希望将欧洲在全球晶片制造能力中的份额提高一倍，达到大约20%，以减少对亚洲晶片的依赖。