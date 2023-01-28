台北捷运今年接六次恐吓 警方：皆同一人所为

台北捷运接连两天接获“放置炸弹”及“随机杀人”恐吓信，北市捷警队星期六（1月28日）透露，今年起已接获六次恐吓信件，从内容、手法分析，研判是同一人所为。

据台湾《联合报》报道，北市捷警队星期六针对台北捷运屡次收恐吓信件举行记者会说明。队长郑志诚说，台北捷运连续两天接获恐吓信件，扬言要在捷运系统内放置炸弹跟随机杀人，捷警队接获恐吓信件后，无论真伪，都会严肃以待，并加派警力，结合站体站务人员、保全及沿线辖管分局警力，进行绵密巡检。

郑志诚说，恐吓案件发生后，警方侦破其IP位置是在境外，属于VPN跳板，目前已经通报给刑事警察大队，刑大也已经报请北检指挥侦办。

他说，由于连日两个案件都是透过网络言论恐吓捷运乘客，不排除是有人恶作剧，民众无须过度紧张，也不要随意转发、散布此类讯息，案件目前警方已经积极侦办中。

郑志诚说，经案件分析，今年以来已有六件恐吓北捷的相关信件，集中在过年前与春节期间，内容和手法似乎是同一人所为。警方已实施绵密巡检，针对每天旅客运量出入较多的16个站体，巡逻守望，民众不用担心；若有疑似爆裂物，会立即通报刑事局的防爆大队，派防爆小组跟镇暴犬到场实施相关SOP。

郑志诚称，因研判恐吓邮件来源是境外IP，目前没有急迫性危险存在，还是以例行性勤务编排为主，没有提升维安层级。