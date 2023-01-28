中国发改委等部门：鼓励支持有条件有意愿的搬迁群众进城落户

中国国家发展改革委联合财政部等多个部门发布《关于推动大型易地扶贫搬迁安置区融入新型城镇化实现高质量发展的指导意见》。其中提出，推进有序落户城镇。充分尊重搬迁人口落户城镇意愿，因地制宜制定具体落户办法，提高户籍登记和迁移便利度，鼓励支持有条件有意愿的搬迁群众进城落户。积极稳妥推广新市民居住证制度，推动城镇基本公共服务逐步覆盖未落户搬迁人口。依法保障已落户城镇的搬迁群众在迁出地农村的合法权益。

综合第一财经和央视新闻客户端消息，《指导意见》指出，要以中国国家主席习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神，坚持以人民为中心的发展思想，坚持尽力而为、量力而行，聚焦大型易地扶贫搬迁安置区，以满足搬迁群众对美好生活的向往为出发点和落脚点，以巩固拓展易地扶贫搬迁脱贫成果实施新型城镇化和乡村振兴战略为主线，着力扶持壮大县域特色产业，着力促进搬迁群众就业创业，着力提升安置区配套设施，着力完善基本公共服务体系，着力健全社区治理体系，解决好搬迁群众急难愁盼问题，加快实现人口市民化、就业多元化、产业特色化、基本公共服务均等化、社会治理现代化，全面转变搬迁群众生产生活方式，确保搬迁群众稳得住、逐步能致富，为推动脱贫地区高质量发展如期实现中国式现代化打下坚实基础。

《指导意见》明确，要分类引导大型安置区融入新型城镇化，推动安置区与所在城镇一体化建设发展，推进产业园区安置区产城融合发展，促进农村安置区城乡融合发展。要加快搬迁人口市民化进程，推进有序落户城镇，提高融入城镇能力，强化合法权益保障。要促进高质量充分就业，全面促进多元化就业，大力支持多业态创业，全方位提升就业技能。要推动县域产业特色化发展，提升安置区后续产业可持续发展能力，强化区域产业协作帮扶，提升县域特色产业辐射带动能力。要全面提升安置区生产生活便利性，推动县城基础设施延伸覆盖，支持配套设施提档升级，实现公共服务提标扩面。要建设治理现代化的安置社区，提高社区服务能力，创新社区治理模式。

《指导意见》要求，各地要强化组织领导，压紧压实县级政府属地化管理责任，强化基层后续扶持工作人员力量配备。要强化政策支持，将大型安置区后续发展项目纳入县城、市辖区建设项目库，加大新增建设用地计划指标对搬迁人口大县的倾斜支持力度，稳妥适度增设行政区划建制并优化管辖范围，支撑大型安置区及相关区域提升管理和服务水平。要强化资金保障，按照“钱随人走”的原则，通过农业转移人口市民化奖励机制，对吸纳搬迁人口落户多的地区给予财政支持。要将符合条件的安置区融入新型城镇化相关项目纳入中央及省级财政衔接乡村振兴补助资金和地方政府专项债券支持范围。

