港议员李梓敬回应被英国撤回访问邀请： 属政治操弄

英国联邦议会联合会原定邀请两名香港立法会议员在3月到英国出席研讨会，但联合会日前以“香港情况恶化”为由撤回邀请。其中一名获邀出访的新民党立法会议员李梓敬星期六（1月28日）对此表示，主办方由邀请至今，香港在制度上并没有出现新改变，英方做法属政治操弄。被问到国安法释法是否其中一个“恶化因素”，他指释法在12月底，他不排除任何可能性。

根据《星岛日报》报道，李梓敬说，主办方在去年11月发出邀请时，当时香港已完善选举制度，新一届立法会已开始运作近一年，主办方在12月中确认香港立法会的提名及参与，但本月他们以“香港情况恶化”为由撤回邀请，可见主办方做法“非常儿戏”。

他还说，邀请至今，香港在制度上并没有出现新改变，立法会仍然多元化，法治仍在世界前列，英方做法属政治操弄，“意图污蔑完善选举制度后，出现的良政善治新局面”，并反问：“既然他们觉得香港的制度不理想，为何不借这个机会了解实际状况？”

李梓敬认为，英方对香港形势有误解，在此次立法会选举中，候选人来自不同的政党政团，也有来自不同政见，包括在2019年区议会以泛民旗号参选的候选人也成功“入闸”，只不过是选民不投他们。

他认为，从候选人的多样化、不同专业及界别，英方所说的“政治多元程度及参与”属高。被问到国安法释法是否其中一个“恶化因素”，他指释法在12月底，他不排除任何可能性。

李梓敬还说，英国方面举办研讨会的宗旨是让不同地方的议会代表交流，了解各地议员及议会职员的角色和制度。对于英方行动，他表示强烈谴责，对于此次未能出席研讨会，他说对他个人绝对不是损失，对于香港也不是损失，毕竟这只是交流平台，他觉得更大损失是英国，他们损失深入了解香港议会运作的机会。

他也强调，此次的打压，不会磨灭到他的意志，以后他会继续积极参与不同的平台，说好中国故事，说好香港故事。

