台媒：萧美琴受台美政府信任 将留任台驻美代表

据台媒报道，萧美琴受到美国和台湾政府的信任，将继续留任台湾驻美代表。

综合台湾《自由时报》《联合报》报道，农历新年期间，多家媒体报道萧美琴将回台出任外交部长，而外交部长吴钊燮将赴美担任台驻美代表。但据查证，萧美琴将继续待在华府，成为台湾在美国的关键拓展据点。

报道称，不只是两岸在华府的博弈，在强化台湾利益与美国利益连结的部分，包括半导体、产业、经贸、安全、军事等各领域，都有绵密的方案正在执行，萧美琴是拜登政府与美国国会信任的对象，这样的工作组合当然要持续下去。

消息称，许多美国官员在与萧美琴协调时，在价值观念与相处经验上，经常把萧美琴当作是“美国人”一样无障碍，这项特质，对于台湾要获取美国的理解与协助，帮助很大。

对此，国民党立委江启臣分析，吴钊燮和萧美琴都代表“蔡英文对美路线”，萧美琴回台与否，主要因素可能还是民进党派系或选举布局考量。

他说，对美方来说，无论吴钊燮或萧美琴都受到台湾总统蔡英文信任，目前美国对此是埋单的，两人虽行事风格不同，但大方向都是执行蔡英文政策。

另外，史丹佛大学智库胡佛研究所（Hoover Institute）星期六（1月28日）以“持久的台美伙伴关系”为题，邀萧美琴就台美伙伴关系与学术界交流，现场开放给学者和学生与谈。她开场回应主题时说，台美伙伴关系比以往任何时候都要友好稳固。

萧美琴分析主要原因有：第一是战略环境的变化，促使台美深化合作共同应对全球多项挑战；第二是台湾人民取得的民主成就以及对国际社会的贡献，例如对抗冠病疫情、追求社会正义和性别平等上扮演建设性的角色、以及在半导体供应链和科技领域的重要性；第三是蔡英文对维持现状、强化民主和国防的谨慎与决心获得美方信任。

被问到国际社会和美国如何能够协助确保台海和平时，萧美琴称，要达到吓阻的目标有三个要件：台湾自我防卫的能力、美国的支持以及国际的回应；国际社会必须有很好的协调，并传递一致的讯息就是“发动武力改变现状的一方会招致严重的后果”。

萧美琴强调，台湾无意与中国大陆进行军备竞赛，相反的，台湾把重点放在不对称战力，专注发展更具效益、更能存活、移动性更高的军备系统，当中有些在乌克兰作战中已被有效运用。