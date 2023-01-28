港红馆堕屏意外 劳工处向三公司提15项检控

香港男团MIRROR去年7月于红馆举行演唱会期间，发生屏幕坠落意外。香港劳工处将以此向三家承包商提出15项指控。

据香港《星岛日报》报道，香港劳工处星期五（1月27日）称，当局已完成职业安全及健康，以及雇员补偿方面的调查，并向艺能工程有限公司、协兴隆舞台工程有限公司及舞馆有限公司，提出15项检控，案件已排期在今年3月28日于九龙城裁判法院进行首次聆讯。

劳工处调查发现，有关处所占用人及雇主，即艺能工程有限公司、协兴隆舞台工程有限公司和舞馆有限公司，涉嫌违反《职业安全及健康条例》及《雇员补偿条例》。

涉及的违例事项包括，没有为雇员提供安全作业装置及安全工作系统、没有向劳工处处长发出意外通知，以及为雇员投购雇员补偿保险等。

经征询香港律政司意见后，劳工处根据有关条例向上述公司共提出15项检控，并已于1月17日向法庭申请传票。

劳工处发言人称：“劳工处绝不容忍上述违法行为，定必严厉执法，竭尽所能保障雇员的职安健及法定权益。”

香港男团MIRROR于去年7月在红馆举行演唱会，第四场发生堕屏意外，悬挂半空的巨型屏幕突飞铡击伤两名舞蹈员，其中团员李启言伤势最严重，至今仍需接受治疗。至于去年11月被捕三人，分别为艺能工程项目经理吴凯莹（40岁）、梁耀祖（48岁）及技术统筹林志华（59岁），今年1月20日到警方西九龙总部报到时，被落案控告涉嫌“串谋诈骗”罪，暂准保释外出，2月2日在九龙城裁判法院提堂。

早前另外两名被捕男子，分别是艺能业务总监招亮民及协兴隆高级技术员白汉杰，已获无条件释放。