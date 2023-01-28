河南安阳岳飞庙背《满江红》免票 今年春节游客比往年翻倍

随着电影《满江红》上映，河南安阳岳飞庙星期四（1月26日）推出背诵《满江红》免门票的活动，景区门口游客排起长队。汤阴岳飞纪念馆馆长许素婷说，由于电影热度，今年春节岳飞庙游客总数比往年翻了一倍，星期五（1月27日）排队背诵满江红的游客就有1000多人。

综合新浪网、北京青年报客户端和新京报报道，河南安阳岳飞庙为了更好地宣传岳飞精神，推出了上述活动，现场多人拿着话筒背诵，气氛高涨。 。

许素婷受访时说，活动是从正月初五开始的，目的就是宣扬岳飞精神。目前约有4000名游客熟练背诵全文免了门票。

“一般来说，春节假期的最后两天，游客量会有所下降，但背诵《满江红》活动开展后，游客量不降反升。1月27日，岳飞庙接待游客一万人，是2021年的一倍多。我们还开展了凭《满江红》观影票10元（人民币，约2新元）游岳飞庙活动。目前至元宵节之间预计还会迎来不少周边游客前来参观游览。”

她说，仅1月27日当天，从早上8点多，一直到下午闭园，排队背诵《满江红》的游客就多达1000多人，“到后来我们都是劝散的，不然再排下去，都赶不上参观了。”

当地市民王先生带孩子前去参观，他说现场排队背诵的人很多，这个活动挺好，可以让孩子更加了解岳飞精神。

据了解，岳飞纪念馆位于河南省安阳市汤阴县岳庙街，是以岳飞庙为依托的历史名人纪念地，始建于明景泰元年（1450年）。原名精忠庙，是为了彰显岳飞的“精忠报国”精神而修建的庙宇。

