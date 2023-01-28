梁振英谈“抢人才”：新港各有各机遇 最重要是做好自己的事

中国政协副主席梁振英星期六(1月28日)提到新加坡近年吸纳了很多香港的人才和企业时呼吁，香港社会无须经常将新加坡挂在嘴边，最重要是做好自身的事，“他们有他们的发展机遇，我们有我们的发展机遇”。

根据《星岛日报》报道，梁振英在一个电台节目上说，新加坡吸纳香港人才和企业相信只是短暂情况，他称新加坡地小，“就算整个新加坡都建起办公楼，还可以招纳多少外国移民进去，且不会引起本国人民的抵触情绪？”

他也提到西方国家批评中国处理疫情手法，批评那些说法不符合事实，也不科学，强调中国一直以来的政策，是以生命至上、人民至上，故可看到这些年的坚持，直至冠病病毒弱化，虽然仍有人确诊及有长者离世，但生命及健康的代价是减到最少。



被问如何看美国说中国是不值得投资的地方，梁振英即笑称“美国人身体最诚实”，他举例早前在港举办的国际金融领袖投资峰会，不少美西方国家的金融机构第一、二把手亲自出席，这些年来官方及商界看法有很大的差异，认为香港不愁这些国家觉得中国是否值得投资，只要香港能说好中国故事即可。



另外，他还提到，大陆在三年疫情中发展很快、变化很大，这些年无论在研讨会或香港各大传媒，所得到的信息量、全面性及深入性，都远不及在大陆所看到的一切，他将于下月初与广州南沙粤港合作咨询委员会，以及会员机构代表一共80人，到南沙考察两天，希望他们能在当地设代表处，促进疫情后粤港合作的爆发式发展。他预计，农历年假后，两地通关会再进一步放宽，鼓励港人多到大陆，总会有发展机会。

