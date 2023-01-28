贵州纪委监委专题片今播出 披露茅台原董事长高卫东案

中国贵州省纪委监委制作的新专题片于星期六（1月28日）晚播出，片中将披露茅台原董事长高卫东案。

贵州省纪委监委网站星期六的消息称，三集电视专题片《一严到底——贵州正风肃纪反腐》将于当晚在贵州卫视转播央视《新闻联播》后播出第一集《严明政治纪律》。

据介绍，该专题片第一集将披露贵州产业技术发展研究院原副院长宗文案，贵州省政协原副秘书长王进江案，贵州省煤田地质局原局长高卫东案，贵州省财政厅原副厅长冉茂文案。

专题片由贵州省纪委监委与贵州电视台联合摄制，三集分别围绕“严明政治纪律”、“筑牢作风堤坝”、“聚焦关键少数”主题，选取12个典型案例，纪检监察干部、有关审查调查对象将出镜讲述案情。

高卫东曾任贵州茅台集团董事长，2021年8月转岗贵州省煤田地质局党委委员、局长，2022年5月宣告落马。

2022年12月公布的双开通报指出，高卫东丧失理想信念，背弃初心使命，对党不忠诚、不老实，搞两面派、做两面人；无视组织原则，搞政治攀附；信仰缺失，热衷迷信活动；处心积虑对抗组织审查。无视中央八项规定精神，长期违规打高尔夫球和接受宴请，谋求特殊工作、生活保障待遇。搞权色交易、钱色交易。违规摊派费用。不正确履行职责造成不良影响。道德败坏，生活极度腐化，长期沉溺赌博、多次嫖娼。纪法底线失守，甘于被“围猎”，利用职务上的便利为他人谋取利益，非法收受巨额财物。