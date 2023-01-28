陈建仁公布部分新内阁名单 台外交国防与陆委会首长明公布

即将出任台湾行政院长的陈建仁星期六（1月28日）公布第二波内阁名单，前基隆市长林右昌任内政部长、高雄市副市长史哲任文化部长、文化部次长萧宗煌任故宫院长；属总统职权的外交部长吴钊燮、国防部长邱国正、陆委会主委邱太三，预计星期天（1月29日）透过陈建仁脸书对外公布。

据台湾中央社报道，陈建仁星期六持续约询新阁员，并在晚间公布第二波17位内阁成员名单，新任阁员包括内政部长林右昌、文化部长史哲、国立故宫博物院长萧宗煌。

留任内阁的则有，台湾教育部长潘文忠、法务部长蔡清祥、交通部长王国材、卫生福利部长薛瑞元、数位发展部长唐凤、环境保护署长张子敬、农业委员会主委陈吉仲、金融监督管理委员会主委黄天牧。

党政高层星期六受访时说，属于总统职权的国安团队，总统蔡英文将与陈建仁再做讨论，进行最后确认，预计星期天会透过陈建仁脸书，正式对外宣布外交、国防与陆委会首长的人事。

党政高层称，外交部长吴钊燮、国防部长邱国正可望留任，但陆委会主委邱太三表达希望让中生代接棒的想法，因此还在沟通慰留。

至于行政院副院长沈荣津是否离开内阁，党政高层称，后续还会倚重沈荣津的专业，协助总统进行产业的谘询与沟通等重要任务；侨委会委员长童振源，另有任用。此外，健保署长内定由卫生福利部次长石崇良接任。

此次内阁改组也让内政部、外交部、卫福部、文化部、财政部、陆委会等部会副首长与次长出缺，内定行政院副院长郑文灿下午受访时说，下星期一（1月30日）将完成所有阁员名单确认，次长级人选也会在当天下午公布；陈建仁是分阶段、分批次一一征询，仔细讨论各部会未来业务重点，让新内阁无缝接轨。

郑文灿说，新内阁会尽快完成特别条例、特别预算、相关疫后复苏，以及经济韧性、社会韧性、环境韧性等任务，这段时间虽然没有公开，但都上紧发条。

台湾行政院长苏贞昌将于下星期一（30日）率内阁总辞，31日进行新旧内阁交接。党政人士指出，下星期一下午将由即将出任行政院发言人的内政部次长陈宗彦、行政院秘书长李孟谚举行记者会，公布完整内阁名单，以及阁员的背景资料。