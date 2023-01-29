赵立坚妻子汤天如清空所有微博

中国外交部前发言人赵立坚的妻子汤天如已清空所有微博。

汤天如的微博账号“大聪和臭丫头”目前（1月29日）已经全部清空。不久之前的大年三十（1月21日），赵立坚还曾在汤天如的微博中露面，赵立坚同日也发微博给大家拜年。

中国外交部官网“组织机构”栏目今年1月9日显示，赵立坚已出任边界与海洋事务司副司长一职，不再担任外交部新闻司副司长、发言人。

由于在此之前汤天如在微博的一系列言论曾引发不少争议，赵立坚的调职也引来是否为“明升暗降”的猜测。

汤天如曾发文说，赵立坚的发言人工作很奇特，“每天办公室工作12小时加，回家工作到深夜12点加，待遇优厚似快递小哥，没有加班工资，没有奖金，没有时间没有家。”她还在回复网民留言时说：“我和我们的敌人们都真心希望他（赵立坚）尽快辞职回家。”

赵立坚调职后，汤天如又发微博称要“宠辱不惊”。

汤天如这些公开发言，在中国官员家属中比较罕有高调。有分析认为，这对赵立坚的形象和事业带来负面影响。

现年50岁的赵立坚1996年开始在中国外交部工作，曾在中国外交部亚洲司、驻巴基斯坦使馆、驻美国使馆等任职，2019年在中国驻巴基斯坦使馆公使衔参赞任上调任外交部新闻司副司长，2020年2月首次以外交部发言人的身份在外交部蓝厅亮相，直至此番调任。