中国超20省份公布居民人均可支配收入 浙江首破6万

中国已有超20个省份近期公布了2022年居民人均可支配收入数据。其中，北京和上海逼近8万元（人民币，下同，1.55万新元），浙江首破6万元。

据澎湃新闻不完全统计，2022年，全国居民人均可支配收入3万6883元，比上年名义增长5.0%。扣除价格因素，实际增长2.9%，与经济增长基本同步。

与全国居民人均可支配收入相比，上海、北京、浙江、江苏、天津、广东、福建、山东等八个省份2022年居民人均可支配收入超过了全国水平。

2022年，上海和北京居民人均可支配收入超过7万元，遥遥领先其他省份。数据显示，上海2022年居民人均可支配收入达7万9610元，逼近8万元，居全国之首。北京仅次于上海，居全国第二位，为7万7415元。北京的居民人均可支配收入在2021年首次突破7万元，而上海于2020年突破7万元大关。

2022年，浙江的居民人均可支配收入首次跨入6万元门槛，为6万零302元。江苏、天津、广东三地去年的居民人均可支配收入超4.5万元，分别为4万9862元、4万8976元、4万7065元。福建也处于4万元阵营，为4万3118元。

从不同区域来看，中国中西部地区居民收入增长较快。2022年中部和西部地区经济发展受疫情影响相对较小，能源和原材料价格保持高位，带动居民人均可支配收入分别增长6.0%和5.3%，快于全国居民收入增速1.0和0.3个百分点。东部地区和东北地区居民人均可支配收入分别增长4.5%和2.9%。

以西部地区为1，东部与西部地区居民人均可支配收入之比由上年的1.62缩小至1.61，下降0.01，地区间居民收入相对差距继续缩小。

