北广深春节购房市场出现零成交

诸葛找房数据研究中心监测数据显示，中国2023年春节假期重点15城新房成交386套，较2022年春节下降58.4%。分城市来看，一线城市深圳、广州、北京均零成交，仅有上海一城成交16套，较去年春节下降96.8%。

据中国网报道，二线城市中，大连、南宁、青岛、济南、扬州成交情况好于去年春节，其中南宁作为广西的省会城市，也受到回乡置业的带动，成交120套，显著高于去年同期；大连涨幅位居第二，春节假期成交13套，较去年春节上涨225%；青岛春节期间成交34套，较去年春节上涨54.5%。

济南、扬州也均有良好表现，分别成交62和23套，打破了去年春节的零成交。春节返乡置业的购房者开始增加，不仅是三、四线城市，像南宁、济南这样的省会城市返乡置业需求也有所增加，在疫情影响消退后，一些置业的购房者将目标瞄准了家乡的省会。

诸葛找房数据研究中心分析，从春节期间的成交情况来看，在购房淡季以及出游人数激增的干扰下，尚未展现出明显的回温迹象，不过在疫情防控全面放开，感染群体陆续康复，加之今年政策环境预计将会延续宽松态势，前几年积压的购房需求有望陆续释放。随着经济复苏步伐加快，各行各业迎来利好，居民收入预期提升，2023年楼市回稳值得期待。