《满江红》片方起诉多名网络大V

中国春节档电影《满江红》片方发文官宣正式起诉四名微博大V，称其捏造不实信息并大量传播。四名被起诉微博大V随后均已作出回应，其中两名称将会应诉。

《满江红》官微星期六（1月29日）发布帖文称，“近期，部分用户通过网络平台捏造有关电影《满江红》的不实信息并大量传播，严重危害了影片的合法权益，现正式对以下造谣者提起诉讼。互联网并非法外之地，感谢广大观众对本片的支持。”

该帖文附带的图片显示，《满江红》片方已在北京互联网法院提起四起诉讼，其中包括起诉微博用户“沈逸”、“屠龙的胭脂井”、“平原公子赵胜”和“喵斯拉”。

沈逸在微博回应片方，表示“起诉是权利，应诉是法律义务。以事实为依据，以法律为准绳。相信片方能够在庭审环节以严谨证据来回应关切说明真相。法院见！”沈逸微博简介为复旦大学国际政治系人气讲师、国际政治系博士。

另外一名微博用户屠龙的胭脂井转发沈逸微博，表示“跟沈逸老师一起应诉”，并发文称“网络虽然不是法外之地，但是也不是滥用权利的地方。”屠龙的胭脂井微博认证为前卡内基梅隆大学认知脑成像中心博士后研究员。

微博用户平原公子赵胜和喵斯拉也发博回应。

截至28日晚间，《满江红》票房已超29亿元（人民币，约5.62亿新元），成为春节档领跑者。然而，该电影近期在中国互联网上遭到了“幽灵场”、“偷票房”、“抄袭”等舆论指责。

《满江红》官方26日在微博发表声明称相关指责均为无稽之谈，对影片和中国电影产业造成伤害，出品方正在收集证据，将依法维护影片合法权益。

电影官微也在28日连发数条微博，再次回应争议，表示“莫须有，欲加之罪何患无辞”。