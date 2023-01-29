赵少康指台候任行政院长陈建仁组建“斗鸡内阁”

台湾媒体人赵少康认为，新内阁成员包含现任行政院农业委员会主委陈吉仲，以及卫生福利部部长薛瑞元，意味着候任行政院长陈建仁组建的是换汤不换药、换瓶不换酒的“斗鸡内阁”。

赵少康星期六（1月28日）在脸书上写道：“（台湾总统）蔡英文说陈建仁组建的是‘温暖内阁’，光是有陈吉仲、薛瑞元两个成员，根本跟原来一样，新瓶装旧酒，还是个‘斗鸡内阁’，一点闻不到温暖的味道。”

他指蔡英文嘴巴说团结，光是留用陈吉仲、薛瑞元，就知道她口是心非，根本没有要和解要团结的意思。赵少康也对于王美花将在新内阁继续担任经济部长表达不满。

赵少康也说：“任期只剩一年三个月，这个拖拖拉拉、拼拼凑凑组成的行政院，看不到蔡英文败选后任何检讨改革的诚意，看到的只是争夺权利、自我保护的丑态毕露。”

陈建仁陆续公布内阁团队，除了王美花之外，陈吉仲和薛瑞元也分别留任农委会主委和卫福部长。

在野的国民党立委早前对于陈吉仲和薛瑞元将留任的消息表达不满。据台湾联合新闻网报道，立委王鸿薇指薛瑞元政治性语言多，而陈吉仲建树不多，对农渔产品被卡束手无策，两人争议不断，不知道陈建仁为何要将他们留下来。

另一名国民党立委洪孟楷认为，陈吉仲与薛瑞元争议大但留任，代表政府此次人事改组保守，政府是不是现在打算咎责少部分离开的人如行政院长苏贞昌、国安局长陈明通就结束，接着就力拼2024总统大选。他呼吁陈建仁内阁应以人民福祉为依归，不应以政治意识型态操作。

执政的民进党立委许智杰则说，尊重在野党的意见，但说只要问问卫福部跟农委会的公务员，几乎人人都称赞这两位首长非常认真且专业，对业务熟悉度相当高，是非常适任的人选。