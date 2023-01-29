中国多省召开“新春第一会”拼经济

在兔年的第一个工作日，广东、浙江、安徽等地召开“新春第一会”，部署全年经济工作重点任务。

据第一财经报道，1月28日是农历兔年的首个工作日，广东省召开全省高质量发展大会。此次大会主会场参会人数达1000人，其中参会企业超500家。同时，大会以视频直播形式开至全省各地市、县（市、区），分会场参会人数达2.5万人，是近年来广东省召开的规模最大的会议。

针对2023年的经济发展目标，广东省内21个地级及以上市委书记悉数立下“军令状”。比如广州市委书记林克庆称，广州市计划2023年GDP突破3万亿元，增长6%以上，投资、消费、进出口要实现“三个1万亿”的目标。2022年，广州市GDP总量为2.88万亿元，同比增长1%。

此外，浙江、安徽等地也召开会议，部署全年经济工作重点任务。

与此同时，上海、江苏、辽宁等地接连发布的1号文件聚焦稳增长、促改革、纾困市场主体、优化营商环境等方面，对今年经济工作再谋划再部署。比如，28日上海印发《上海市加强集成创新持续优化营商环境行动方案》，辽宁省发布《进一步稳经济若干政策举措》。

仲量联行大中华区首席经济学家庞溟接受采访时说，中国多地展现出了全力拼经济的决心。随着优化疫情防控各项措施有序实施、持续推动稳经济一揽子政策和接续措施全面落地生效，各部门、各地区正抓住窗口期、机遇期、攻坚期奋力冲刺，预计今年经济将出现明显的、全面的、积极的改善。

