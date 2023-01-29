中国国际问题专家：美将领“与华开战时间”判断不代表政府立场

对于美国将领米尼汉预测美国可能在2025年与中国开战，中国国际问题专家认为，美国军方有不少人臆测所谓“开战时间”的原因之一是，好战早已成为美军的基因，将领的判断并不能代表美军或美国政府的官方立场。

北京外国语大学国际关系学院国际问题专家卓华星期六（1月28日）接受《环球时报》的访问时，从美军的国防指挥体制和米尼汉（Mike Minihan）本人的身份来看，他对所谓“与中国开战时间”的判断，并不能代表美军或者美国政府的官方立场。“不过，米尼汉在美国印太司令部任职多年，这一文件又是在工作层面为所属部队战备训练作动员，说明美军军令系统确实在以中国为假想敌进行战备。”

卓华分析，近几年美国军方有不少人臆测所谓“开战时间”，一方面是因为在美国历史发展中，好战早已成为美军的基因，刻在从一线部队到军方高层历代美国军人的骨子里，叫嚣战争是美军文化；另一方面美军各军兵种、各战区之间存在资源竞争，渲染威胁是争取资源倾斜的方法。

在美国空军担任机动司令部司令的米尼汉，在星期五（27日）发给属下军官的备忘录中预测，美国将在两年后与中国开战，并认为美国军方人员要加快战斗准备工作速度，但也说：“我希望自己是错的。”

综合美国全国广播公司和《华盛顿邮报》报道，美国空军机动司令确认，备忘录内容属实，但一名匿名美国国防官员强调，米尼汉的言论并不代表美国国防部对中国的看法。

美国空军机动司令部拥有近5万名军人和近500架飞机，负责运输和加油工作。

米尼汉认为，台湾和美国都将在2024年举行总统选举，美国将为此分心，中国大陆方面将有机会对台湾采取行动。

据报道，在2021年出任美国空军机动司令部司令前，米尼汉从2013年起在太平洋地区担任过多个有影响力的职务，包括从2019年9月至2021年8月担任负责中国大陆和台湾事务的印太司令部副司令。

对于中国大陆是否可能会攻台，以及何时攻台，美国官员提供了不同信息。时任美国印太司令部司令戴维森（Phil Davidson）在2021年预测，中国大陆可能在2027年之前攻台。

美国海军作战处处长吉尔戴（Mike Gilday）则在去年10月说：“当我们谈到2027年窗口期时，我想的是，应该是2022年窗口期，或也有可能是2023年窗口期。我不能排除这种可能性。”