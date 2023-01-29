港行政会议召集人叶刘淑仪：调高博彩税不影响公共利益 马会反应过激

香港行政会议召集人、新民党主席叶刘淑仪称，在《财政预算案》中增加足球博彩税的建议不会影响公共利益或博彩赔率，香港赛马会（马会）早前严词反驳为反应过激。

新民党星期四（1月26日）就下月发表的《财政预算案》会见财政司司长陈茂波提交意见，包括将足球博彩税由目前额50%，上调至80%。

马会26日回应称，此建议将破坏马会行之已久的成功经营模式，摧毁香港作为顶尖赛马地区的世界地位，损害香港的公众利益，对香港造成无法挽回的损害。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，叶刘淑仪星期天（1月29日）接受商台节目《政好星期天》访问时指出，增加足球博彩税可以增加政府收入，同时不影响公共利益或博彩赔率。

她指出，足球收益占马会一半，足球博彩的主要成本在于营运程式，比管理赌马来得低，回馈给政府和市民很合理。她也强调政府谘询期间，政党有责任提出意见。

她说，这已是新民党第三年提出相关建议，20年前经济低迷时港府加过两次博彩税，当时也受到马会反对并声称会助长外围赌博，但政府最后依然加税，并没有造成什么大影响。

她也说，其他议员如选委界吴杰庄、乡议局主席刘业强都支持增加足球博彩税至70%，并且引述乡议局指“社会不少意见认为，马会高昂的营运成本以及缺乏竞争，导致马会足球博彩赔率低于非法外围赌博集团，或诱使更多人铤而走险转去非法外围下注”。