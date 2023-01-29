15岁学生胡鑫宇遗体寻获 遗体在树林中缢吊

失踪超过三个月的15岁中国学生胡鑫宇遗体已被寻获。

江西省、市、县公安机关联合工作专班星期天（1月29日）在“上饶市公安局”微信公众号上通报，上饶市铅山县公安局28日下午12时25分许接到群众电话报警称，在河口镇金鸡山区域树林中发现一具缢吊尸体。

公安机关接报后迅速派员赶到现场勘查，发现死者衣着与2022年10月14日致远中学学生胡某宇失踪时衣着一致。公安机关星期天经对死者生物检材进行DNA检验，确定死者是胡某宇。

联合工作专班说，在现场勘查过程中发现一支录音笔，已送专业机构鉴定。公安机关也已邀请国内权威刑事技术专家到现场参与勘验。

中国澎湃新闻则引述胡鑫宇家属委托的律师郑晓静报道，遗体经DNA鉴定为胡鑫宇。

胡鑫宇2022年10月14日在校内失踪。中国新闻网曾报道，胡鑫宇失踪后，网上便流传多个谣言，例如二楼白布裹尸、化粪池发现碎骨、被光头老师杀害、被化学老师用药水化掉、SUV汽车运人。

联合工作专班本月较早前曾通报，胡某宇的多科测试成绩在班级排名中下，曾告诉老师和同学学习吃力、压力大，注意力难以集中，存在睡眠问题、休息不好，想回家。

胡某宇也曾多次在书本、笔记本上写下了失眠、失落、想回家等文字内容，去年9月曾与母亲三次通话共43分钟，哭诉不想读书、想回家。同学十一前聊天时，曾谈论可以从睢园围墙一角翻越出校等内容。胡某宇的母亲和哥哥也在十一期间专程从外地赶回予以安抚。

联合工作专班当时也说，公安机关并未发现胡某宇在校内被害、自杀、发生意外的痕迹证据。