中国副省级城市GDP陆续出炉

包括深圳、济南、大连和沈阳在内的多座中国副省级城市公布2022年具体经济数据。

据中国网报道，深圳市统计局微信公众号1月28日发布消息，根据广东省地区生产总值统一核算结果，2022年深圳地区生产总值为32387.68亿元（人民币，下同，6271.37亿新元），同比增长3.3%。其中，第一产业增加值为25.64亿元，同比增长0.8%；第二产业增加值为12405.88亿元，同比增长4.8%；第三产业增加值为19956.16亿元，同比增长2.4%。

1月28日，济南市统计局网站发布消息称，根据市级生产总值统一核算结果，2022年全市生产总值为12027.5亿元，按不变价格计算，比上年增长3.1%。其中，第一产业增加值为420.5亿元，比上年增长3.1%；第二产业增加值为4180.2亿元，比上年增长3.2%；第三产业增加值为7426.7亿元，比上年增长3.0%。

同日，来自大连市统计局网站的消息称，根据辽宁省地区生产总值统一核算结果，2022年全市实现地区生产总值8430.9亿元，按可比价格计算，同比增长4.0%。分产业看，第一产业增加值563.0亿元，同比增长3.2%；第二产业增加值3712.5亿元，同比增长4.5%；第三产业增加值4155.4亿元，同比增长3.7%。

另外，来自沈阳市统计局网站的消息称，根据辽宁省地区生产总值统一核算结果，2022年，沈阳市实现地区生产总值7695.8亿元，按可比价格计算，同比增长3.5%。其中，第一产业增加值335.2亿元，同比增长2.1%；第二产业增加值2885.5亿元，同比增长3.7%；第三产业增加值4475.1亿元，同比增长3.5%。

早些时候，广州、成都、杭州、宁波、哈尔滨等副省级城市也已公布去年的经济发展成绩单。

其中，根据广东省地区生产总值统一核算结果，2022年，广州市地区生产总值为28839.00亿元，同比增长1.0%；成都全市实现地区生产总值达20817.5亿元，按可比价格计算，比上年增长2.8%；杭州全市生产总值为18753亿元，按可比价格计算，比上年增长1.5%；宁波地区生产总值达15704.3亿元，按可比价格计算，同比增长3.5%；哈尔滨全市生产总值为5490.1亿元，同比增长2.5%。