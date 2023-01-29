反腐宣传片披露：湘潭原书记预感将被查在家烧钱

中国湖南卫视周六（1月28日）播出2022湖南反腐警示录《忠诚与背叛》上集。落马的湘潭市委原书记曹炯芳出镜。由于担心自己要被查，他和妻子曾在家烧钱。

据新京报报道，《忠诚与背叛》介绍，曹炯芳在当湘潭市委书记的时候，一方面大肆举债搞项目捞政绩，另一方面大搞腐败。

经查，曹炯芳违反多项党的纪律，涉嫌受贿2495万元（人民币，下同，483.12万新元），不仅放任支持胞兄罗春芳在湘潭“提篮子”、揽工程，还帮助其在融资过程中牟取利益。曹炯芳还甘于被围猎，落入了不法商人精心设计的陷阱。

据介绍，曹炯芳被留置前，组织曾多次找他谈话，让其主动向组织说明问题，可曹炯芳执迷不悟，对抗调查，拒绝接受组织的教育和挽救。

曹炯芳妻子邓某某透露：“春节以后他就越来越感觉到组织会查他，我们俩又一起把家里的现金清了一下，他就发现家里有一些外币，他说到时候讲不清来源，只有烧掉以后，我们就安全，并且一边烧的时候还一边跟我讲，他说这个是我们俩带进棺材里的秘密。”

公开简历显示，曹炯芳出生于1964年，早年曾长期在湖南省委办公厅工作，曾任：综合调研室干部，综合调研室主任科员，综合调研室副处级研究员，综合调研室副主任，秘书处副处级秘书，秘书处、信息处正处级秘书等职。

2004年2月，他任湘潭市委常委、秘书长，两年后转任湘潭市委常委、组织部部长，2010年9月，他任湖南省政府研究室副主任，2012年2月任主任，2013年5月，他任湖南省委副秘书长、省委政策研究室主任。

2016年3月，曹炯芳任湘潭市委书记，任职5年多，2021年7月卸任，后转任湖南省人大常委会党组成员、副秘书长，2022年1月任湖南省人大常委会秘书长，至3月落马。

