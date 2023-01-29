网传教材删除岳飞《满江红》 专家回应：中国中学统编教材从未选编过

针对网传人民教育出版社删除岳飞的《满江红》，并用秋瑾《满江红》代替，中国教育专家回应称全国通用的中学语文教材从未选编过岳飞的《满江红·怒发冲冠》。

据上游新闻报道，教育作家兼语文教师吴小轶星期六（1月28日）受访时说，中国全国通用的中学语文教材从未选编过岳飞的《满江红·怒发冲冠》，或有少数地方版本教材选用，但使用范围和时间都有限。

吴小轶指出，经初步核实，自1949年以来，《满江红·怒发冲冠》只在1960年短暂地进入过当时北京师范大学中文系编写的《九年一贯制试用课本语文》第十四册，由人民教育出版社出版，只在很小的范围内使用了一年就停用了。

他说，“初中统编教材用秋瑾的《满江红》代替了岳飞的《满江红》”的说法不成立。

一位不愿具名的北京语文老师也说，不仅现在的人教社初中语文教材里没有岳飞的《满江红》，他查了该出版社此前较多版本的教材，没有发现人教社语文课本里收录岳飞的《满江红》。

针对有网友认为教材里有《满江红·怒发冲冠》记忆的原因，吴小轶认为，综艺节目、影视、流行歌曲包括历史教材、思想品德教材里，或者个别地方教材以及拓展阅读里会出现这首《满江红·怒发冲冠》，所以大家觉得特别熟悉。

《满江红》是一个词牌名，有固定的格式与声律，决定着词的节奏与音律，在历史上有多位词人对此进行创作。