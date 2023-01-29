金门县长：金门高粱酒获准再出口至中国大陆

金门县县长陈福海公布，金门高粱酒已获准再次出口至中国大陆。

陈福海星期天（1月29日）在脸书上写道，经过生产金门高粱酒的金门酒厂公司，以及县政府团队不断地沟通与努力，他在上午与国务院台湾事务办公室主任宋涛会面时，“宋主任捎来好消息，给了金门一个开春红包，中国大陆海关总署正式核准金酒公司在华注册编码”。

陈福海说：“从本月28号起，金门高粱酒可以继续输入大陆地区。”

金门高粱酒在去年12月不获准出口至中国大陆。在去年11月地方选举中赢得金门县长宝座的陈福海说，他为金门高粱酒问题，多次向两岸有关单位沟通，并在当选就职前亲赴大陆沟通金酒及小三通复航的问题，上任后也就此展开协商争取。

另据台湾联合新闻网和中时新闻网报道，为求早日解决金酒输陆问题，并讨论小三通专案复航后扩大方案等问题，国民党立委陈玉珍在农历新年期间，于厦门与国台办主任宋涛、副主任潘贤掌等人会面。

陈玉珍通过新闻稿公布，宋涛星期天当面宣布，有关金酒输陆问题已获得彻底解决，大陆海关总署已解禁放行。

陈福海和陈玉珍也在各自的脸书账号上载了宋涛分别与陈福海和陈玉珍合影的照片。

中国大陆海关总署官网资料显示，金门酒厂产品在去年12月7日暂停进口，今年1月19日恢复。