传捷克总统将与蔡英文通话 台总统府：有益互动都会评估规划

针对有媒体报道称，当选捷克新总统的帕维尔（Petr Pavel）将与台湾总统蔡英文通话一事，台湾总统府发言人并未正面回应，而是说对于促进双方互动有益的方式，外交部都会妥善评估与规划，并在定案后会向社会报告。

台湾《自由时报》引述捷克媒体Seznam Zprávy报道，星期六（1月28日）当选捷克新任总统的帕维尔将在星期天与乌克兰总统泽连斯基和台湾总统蔡英文通话。

台湾外交部发言人张惇涵星期天（1月29日）通过发言人官方脸书账号回应说，蔡英文已代表台湾政府与人民，祝贺捷克顺利完成民主大选，也对帕维尔总统当选人表达诚挚祝贺。

至于蔡英文是否与帕维尔总统当选人通话，张惇涵则说，台湾与捷克将强化双方各项领域合作关系，对于促进双方互动有益的方式，台湾外交部都会进行妥善的评估与规划，定案后也将与社会报告说明。

张惇涵还说，台湾与捷克是共享普世价值的民主伙伴，近年更在经贸、科技、文化及教育等各项领域紧密交流；在全球疫情爆发以来，台湾与捷克更加强防疫及关键产业合作，携手提升双方医疗公卫量能，共同强化民主供应链韧性。

在台湾外交部官网星期天发布的致贺新闻稿中，蔡英文也提到，捷克政府去年公布施政纲领(Policy Statement of the Government)，将台湾列为在印太地区的重点合作对象，随后又推出印太战略，重申台湾为捷克未来印太政策的主要伙伴，将持续深化与台湾等印太地区民主伙伴的合作交流，及关注台海情势与南海议题。