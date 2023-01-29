富士康重金激励员工新年留岗

富士康郑州科技园给留岗过年的员工重金，有些工人的月薪达到2万元（人民币，下同，4000新元）。

据第一财经报道，正月初六（1月27日），富士康郑州科技园的不少工人已经上班。此前的1月20日（农历腊月二十九），富士康郑州园区春节放假，不过时间很短，只放假到正月初二。

郑州科技园的一名工人透露，科技园的激励政策包括1月份持续服务激励奖金7000元/人（，以及新年大礼包6000元/人，合计最高可达13000元/人，这意味着，加上工资以及其它补贴，员工有望在1月份拿到近2万元，而在激励政策减少的一些月份，普通富士康工人的工资，约在五六千元。

除了富士康本身的激励政策外，其所在的港区为了吸引更多人春节留岗，也以电子红包的形式向包括富士康在内的重点企业留守员工发放了动辄千元的“留岗红包”。

重金激励之下，一些原本的行政岗位的办公人员，甚至连自己经常去就餐的街边小餐馆的一些商户，也出现在了富士康的生产线上。

2022年10月底，意外发生的用工荒，不仅导致部分生产线工人缺乏，也最终影响到了苹果手机的出货效率。

2022年11月，苹果官网发布声明称，由于郑州工厂产能下降，iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的出货量将低于之前的预期，顾客需要等待更长的时间才能收到新产品。

之后，伴随着地方政府对富士康招工的支持，以及富士康自身的招工激励政策不断加码，富士康郑州园区的产能开始逐渐恢复。

富士康郑州科技园副总经理王雪介绍，早在春节前，富士康郑州园区就已经订单充足，生产状况已达到季节性峰值状态，且超以往水平。园区人力已达高峰期的20余万人，采取两班制满载生产。

自2010年富士康入驻郑州以来，已在当地带动100多万人口就业，并累计带动200余家产业链上下游企业入驻港区，电子产业也一跃成为郑州举足轻重的千亿级支柱产业，常年占据河南全省进出口总额的60%。