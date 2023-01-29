2022年中国智能手机出货量为10年来最低

中国智能手机2022年的出货量同比下降13%，同时也创10年以来最大降幅，是2013年来最低水平。

据路透社报道，国际数据公司（IDC）星期天（1月29日）发布的一项报告显示，中国2022年总出货量为2.86亿台，低于2021年的3.29亿台。中国智能手机2022年的总销量是2013年以来的最低水平，并首次跌破3亿台。

根据IDC的数据，安卓手机制造商Vivo是2022年全年最畅销的品牌，市场份额为18.6%，但总出货量同比下降25.1%。排名第二的则是荣耀，虽然出货量基数较低，但同比增幅在34%以上。

苹果与Oppo并列为2022年第三大最畅销的手机品牌。苹果整体销售额同比下降4.4%，表现远超市场低迷。

研究人员指出，尽管苹果是第四季度最畅销的品牌，但由于制造商富士康郑州工厂封控和员工抗议引起的供应链问题，加上消费者支出更为谨慎，造成了iPhone的销量同比下降。

报告也指，中国2022年严格的防疫措施对中国经济造成了严重的影响，使中国经济跌至近半个世纪来最底水平之一。

中国智能手机销量出现大幅下滑也反映了该行业的全球表现，根据IDC的数据，全球智能手机2022年的出货量达到12亿台，为2013年以来的最低水平，同比下降超过11%。