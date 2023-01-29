报告：中国三四线城市新房库存攀升

中国上海易居房地产研究院发布《2022年中国百城库存报告》显示，中国民众的返乡置业需求下降，三四线城市去年新房库存攀升。

据澎湃新闻报道，上海易居房地产研究院周日（1月28日）发布的报告显示，截至2022年底，中国100个城市新建商品住宅库存总量为53058万平方米，相比2021年底的数据增长了1.3%。全国百城住宅库存出现了连续49个月的同比正增长态势。

报告指出，2022年住宅库存总体呈现月度拉升的态势，这和2022年住宅销售持续疲软的态势有关，该态势背后，也体现出各房企去库存方面陷入较大的窘境。

根据上海易居房地产研究院监测的数据，截至2022年底，100个城市中一、二、三四线的新建商品住宅库存总量分别为3360、26572和23126万平方米，相比2021年底增速分别为7.4%、-0.1%和2.0%。从城市结构看，一线城市的库存拉升态势较为明显，这和一线城市受疫情冲击较大、年底加快推盘等因素有关。而二线城市出现罕见的库存下跌现象，一方面说明受烂尾楼事件影响，二线城市新盘供应受冲击；另一方面也说明，四季度持续的购房政策，刺激了部分购房需求，消化了部分库存。对于三四线城市而言，返乡置业需求在减弱，客观上也对去库存造成压力。

从个数来看，截至2022年底，100个城市中，有68个城市库存出现了同比正增长现象，剩下的32个城市则出现了同比下降现象。具体城市看，珠海、杭州和三亚三个城市库存同比拉升较为明显，其同比增速分别为72%、56%和46%。而包括肇庆、苏州和长春的库存下滑速度较快，增速分别为-20%、-19%和-18%。总体上看，2022年全国百城库存攀升的城市数量较多，即约占七成。这也要求此类城市在2023年要继续做好住房消费刺激工作，积极有效化解库存压力。

数据显示，2022年底全国100个城市新建商品住宅存销比即库存去化周期为18.9个月，这意味着市场消化完这些库存需要18.9个月时间，即超过1.5年。报告指出，2022年属于去库存压力较大的年份，通俗解读为“房子难卖”。

根据上海易居房地产研究院监测的数据，2010年以来，全国百城楼市共经历了三个去库存的最艰难时期，即出现过三个去化周期的最高点：1）2012年2月，存销比为22.8个月；2）2014年7月，存销比为20.9个月；3）2022年6月，存销比为20.2个月。从该阶段划分可以看出，2022年实际上是最近8年去库存压力最大的阶段。

