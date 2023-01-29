中国大陆批准金门酒厂等63家台湾企业进口注册

针对去年部分台湾食品企业未获批出口中国大陆的问题，大陆国台办发言人马晓光说，经有关主管部门审核，已对金门酒厂等63家符合要求的企业予以注册或更新注册信息。

据中新社报道，马晓光星期天（1月29日）回答相关记者提问时做出上述表述，对不符合要求、暂时无法注册的企业，也逐一说明具体原因。

马晓光说，去年以来，部分台湾食品企业因未能按相关规定完善注册信息，影响了其产品对大陆出口。他说，包括金门酒厂在内的一些企业近期向大陆主管部门提交及补充完善了相关注册资料，并通过国民党前主席洪秀柱、新党主席吴成典、金门县长陈福海等岛内有关人士和工商团体向国台办转达诉求，希望尽快获得注册，早日恢复对大陆的出口。

马晓光说，国台办对此高度重视，积极处理，对部分台湾食品企业注册信息不完整、不规范的问题，也愿意继续予以协助解决，为台湾食品输入大陆提供便利。他还说，国台办始终尊重、关爱、造福台湾同胞，继续致力于促进两岸经济文化交流合作。

金门县县长陈福海星期天早些时候也通过脸书公布，金门高粱酒已获准再次出口至中国大陆，从本月28号起，金门高粱酒可以继续输入大陆地区。

陈福海写道，经过生产金门高粱酒的金门酒厂公司，以及县政府团队不断地沟通与努力，他在当天上午与国务院台湾事务办公室主任宋涛会面时，“宋主任捎来好消息，给了金门一个开春红包，中国大陆海关总署正式核准金酒公司在华注册编码”。

中国大陆海关总署官网资料显示，金门酒厂产品在去年12月7日暂停进口，今年1月19日恢复。

