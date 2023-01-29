中山市委书记公开手机号：企业有需求直接报

春节后第一个工作日，中共中山市委书记郭文海在全市高质量发展大会上公开自己手机号说，企业有需求可直接报给他。

据新京报报道，中山组织1月28日召开全市高质量发展大会。郭文海带领主席台上的市领导集体起立，向企业家们致敬，随后全程站立讲话约二十分钟。

郭文海说，企业家们一方面肩负着企业发展的责任，另一方面肩负着中山高质量发展的重任。

郭文海示意工作人员，把他的手机号码通过现场直播发布出去：“企业有增资扩产需求，有总部建设需求，可以直接报给我，我和市长当好你们的服务员，当好你们的后勤部长，帮助你们以最快的速度落地项目。希望中山企业家坚定信心，抢抓大发展的新机遇，加快创新，加大投资发展。”

郭文海提出了中山今年要冲刺的几大发展目标：一是实现GDP增长6%，二是力促工业投资增长60%，三是推动500家企业数字化改造升级、提质增效，四是招商引资完成新供地项目1000亿元（人民币，下同，约200亿新元）。

他指出，要以超常规的速度推动项目落地，市里要迅速成立项目推进服务专班，由书记市长挂帅，以最快速度帮助企业打通项目落地审批环节，推动招商引资和增资扩产项目快落地、快动工、快投产。

任佛山市代市长当天，郭文海曾与佛山企业家座谈。座谈会结束后，郭文海拿出手机跟企业家说：“加微信，我会当好企业家们的服务员，需要我的时候随时找！”